Аким Шымкента наградил слесаря, спасшего семью от гибели

В Шымкенте состоялось торжественное награждение Ермахана Манкараева, простого слесаря, который благодаря своей смелости и оперативным действиям спас жизнь семье с двумя малолетними детьми.

Награду вручил аким города Габит Сыздыкбеков, отметив неравнодушие и профессионализм газовика, предотвратившего трагедию.

История, которая началась как обычная проверка газового оборудования, обернулась настоящим подвигом. 14 октября Ермахан Манкараев, приехав на вызов по одному адресу, откликнулся на просьбу соседки и согласился проверить газовое оборудование в ее квартире. Там он обнаружил критический уровень угарного газа и сразу принял меры.

По словам хозяйки квартиры, они долго не могли попасть внутрь, несмотря на то, что слышали квартиросъемщицу, которая что-то пыталась сказать за дверью. Вскрыв дверь с помощью запасных ключей, они нашли детей в бессознательном состоянии, а мать в тяжелом состоянии.

Ермахан Манкараев вспоминает, как после проверки уровня угарного газа сразу отключил приборы, открыл окна и начал спасать детей. Один из мальчиков не подавал признаков жизни, и слесарь оперативно приступил к реанимационным действиям, сделав непрямой массаж сердца. Ребёнок начал дышать.

"Я положил мальчиков у открытого окна, чтобы они могли дышать чистым воздухом, и привел отца, который тоже был дезориентирован. Мамой детей занимались хозяйка квартиры и соседка", – рассказал Манкараев.

Скорая помощь прибыла спустя семь минут. По словам врачей, благодаря грамотным действиям слесаря, удалось избежать летального исхода, так как семья поступила в больницу с тяжелым отравлением угарным газом.

Пострадавшие, приехавшие в Шымкент из Астаны, чтобы насладиться осенью, выразили благодарность всем, кто помог спасти их жизни.

"Если бы не Ермахан ага и остальные, нас бы уже не было", – сказала мать детей.

Аким Шымкента, вручая награду Ермахану Манкараеву, отметил, что именно такие люди, как он, являются примером мужества и настоящего гражданского долга.

К слову, источником опасности в квартире оказалась обычная газовая колонка, которая была установлена с нарушениями. Кроме того, ее дымоход был до отказа забит мусором.

В акимате напомнили жителям – чтобы не допустить трагедии, необходимо регулярно проверять газовое оборудование и дымоходы.

Отметим, при акимате Шымкента работает газотехническая инспекция, в обязанности которой, помимо прочего, входит и проверка состояния газового оборудования и профилактика отравлений угарным газом.