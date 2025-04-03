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Общество

В Алматы наградили героев, спасших в горах мужчину с переломом позвоночника

Алматы, награждение, МЧС, спасатели , фото - Новости Zakon.kz от 03.04.2025 19:06 Фото: МЧС РК
В Алматы 3 апреля прошла торжественная церемония награждения сотрудников МЧС, спасателей службы "109" и жителей города, которые оказали оперативную помощь мужчине, получившему серьезную травму при спуске с горы, сообщает Zakon.kz.

За проявленные героизм и профессионализм они были отмечены грамотами министра по чрезвычайным ситуациям РК.

По информации МЧС, инцидент произошел 1 февраля 2025 года. Пострадавшему мужчине помощь первыми оказали очевидцы: 27-летний Руслан Шестаков, 52-летний Ануарбек Бейсенов и 35-летний Асылжан Досжанов. Вскоре к ним присоединились медики Центра медицины катастроф Айбек Сагумжанов и Гульниса Анаятова, а также спасатели службы "109" Пархат Юнусов и Жомарт Сауданбеков. Благодаря слаженной работе пострадавший был эвакуирован и доставлен в больницу.

Мать мужчины Шынар Изтлеуова поблагодарила всех участников спасательной операции.

"Мой сын получил тяжелые травмы, включая перелом позвоночника. Благодаря самоотверженности этих людей ему удалось выжить. Его супруга и шестилетняя дочь были рядом, и я уверена, что только благодаря действиям этих смельчаков они сегодня вместе", – сказала она. 

Ранее сообщалось о другом инциденте. Подростков, заблудившихся в горах Алматинской области, спасли с помощью беспилотника. 

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Фото Диана Абдуллаева
Диана Абдуллаева
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