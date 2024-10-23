В преддверии Дня Республики в Бурлинском районе ЗКО открылась школа на 108 мест

В селе Жарсуат Бурлинского района Западно-Казахстанской области в канун Дня Республики состоялось торжественное открытие новой общеобразовательной школы на 108 мест, построенной рамках социально-инфраструктурных проектов компании КПО Б. В.

Школа оснащена всем необходимым для обеспечения высокого уровня образования и комфорта учеников.

Новое здание включает 12 современных учебных кабинетов, из которых 10 оборудованы интерактивными досками. Также в школе имеются две мастерские, кабинет информатики, спортивный зал, библиотека, актовый зал на 70 мест и столовая на 30 мест. Во дворе школы обустроены игровая площадка, футбольное и баскетбольное поля, беговая дорожка, спортивная площадка и зона отдыха.

Фото: акимат ЗКО

Аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев посетил новую школу и поздравил учителей, учеников и их родителей с этим важным событием. Глава региона подчеркнул значимость модернизации образовательной инфраструктуры в сельской местности.

"Президент дал четкое поручение по модернизации сельских школ и полному оснащению их необходимым оборудованием. Сегодня мы видим, как эти планы реализуются на практике. Пусть эта новая школа станет местом притяжения для детей, центром знаний и развития. Уверен, что она откроет перед учениками новые горизонты и возможности для успешного будущего", – сказал Нариман Турегалиев.

Фото: акимат ЗКО

К слову, в новой школе трудятся 29 педагогов, обеспечивающих высокий уровень обучения и воспитания. Открытие школы способствует повышению качества образования в сельской местности.

Ветеран образования Бурлинского района Роза Ахметова отметила, что новая школа – долгожданная радость для жителей села.

"Новая школа – это радость для сельских детей. Раньше они получали образование в старой школе. Выражаем благодарность главе государства за внимание к сельской местности", – сказала Роза Ахметова.

Фото: акимат ЗКО

Сегодня в ЗКО по поручению президента в рамках национального проекта "Комфортная школа" ведется строительство 9 школ на 8100 мест. Три из них будут сданы до конца этого года.

В своем выступлении заместитель генерального директора компании КПО Б. В. Мухтар Манкеев добавил, что в рамках совместного проекта с областным акиматом компания построила 15-ю школу в сельской местности.

"В рамках инициативы главы области с 2023 года мы реализуем проект по строительству и модернизации школ в сельской местности. Для нас важно, чтобы сельские дети получали качественное образование. Сегодняшняя школа – 15-я школа нашей компании, построенная в Западно-Казахстанской области", – сказал Мухтар Манкеев.

Фото: акимат ЗКО

Отметим, что в рамках социально-инфраструктурных проектов компании КПО Б. В. идет капитальный ремонт 4 школ.