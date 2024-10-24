Студии звукозаписи и мобилографии заработали в новом комьюнити-центре в Караганде
В нем работает служба психологической помощи, здесь же можно получить юридические и финансовые консультации, а также по вопросам профориентации и трудоустройства.
Все услуги центра бесплатные.
Фото: акимат Карагандинской области
Его работа также направлена на поддержку творческих и креативных инициатив молодежи.
В центре оборудованы тематические зоны для записи подкастов, мобилографии, уголок управления дроном, коворкинг, студия дизайна и др.
Фото: акимат Карагандинской области
"Наша главная задача – формирование позитивной и эффективной социально-экономической молодежной среды", – сказал на открытии центра председатель Комитета по делам молодежи и семьи Минкультуры и информации РК Кайрат Камбаров.
Карагандинский комьюнити-центр – третий в стране. До этого два таких же заработали в Алматы и Кызылорде.
Фото: акимат Карагандинской области
Центр открыли в рамках реализации Концепции государственной молодежной политики на 2023-2029 годы. Он находится на улице Таттимбета, 709.
Фото: акимат Карагандинской области