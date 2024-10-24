Студии звукозаписи и мобилографии заработали в новом комьюнити-центре в Караганде

В Караганде в преддверии Дня Республики открылся комьюнити-центр. Это место, где молодые люди смогут создавать свои проекты и получать квалифицированную помощь.

В нем работает служба психологической помощи, здесь же можно получить юридические и финансовые консультации, а также по вопросам профориентации и трудоустройства.

Все услуги центра бесплатные.

Фото: акимат Карагандинской области

Его работа также направлена на поддержку творческих и креативных инициатив молодежи.

В центре оборудованы тематические зоны для записи подкастов, мобилографии, уголок управления дроном, коворкинг, студия дизайна и др.

Фото: акимат Карагандинской области

"Наша главная задача – формирование позитивной и эффективной социально-экономической молодежной среды", – сказал на открытии центра председатель Комитета по делам молодежи и семьи Минкультуры и информации РК Кайрат Камбаров.

Карагандинский комьюнити-центр – третий в стране. До этого два таких же заработали в Алматы и Кызылорде.

Фото: акимат Карагандинской области

Центр открыли в рамках реализации Концепции государственной молодежной политики на 2023-2029 годы. Он находится на улице Таттимбета, 709.