Важная информация для водителей: необычные патрульные машины появились на дорогах Алматинской области

Фото: Instagram/police_almobl

Сегодня, 1 ноября 2024 года, Департамент полиции Алматинской области распространил важную информацию, которая касается водителей. Из нее следует, что на дорогах региона запустили патрульные машины с камерой, установленной на крыше авто, сообщает Zakon.kz.

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