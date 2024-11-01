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Важная информация для водителей: необычные патрульные машины появились на дорогах Алматинской области

Важная информация для водителей: необычные патрульные машины появились на дорогах Алматинской области, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 13:18 Фото: Instagram/police_almobl
Сегодня, 1 ноября 2024 года, Департамент полиции Алматинской области распространил важную информацию, которая касается водителей. Из нее следует, что на дорогах региона запустили патрульные машины с камерой, установленной на крыше авто, сообщает Zakon.kz.

Цель – обеспечение дорожной безопасности и снижение аварийности на дорогах области.

"В эксплуатацию введены патрульные автомобили с мобильным аппаратно-программным комплексом Sergek Patrol, оснащенным искусственным интеллектом".Пресс-служба ДП Алматинской области

Как отметил командир БПП ДП региона Дархан Байшоинов, сегодня мобильные АПК установлены уже на двух автомобилях.

"Всего планируется их использование на 10 патрульных машинах. Sergek Patrol оснащен передовыми камерами и радаром для автоматической фиксации нарушений, таких как превышение скорости, несоблюдение правил дорожной разметки и неправильная парковка. Внедрение системы нацелено на повышение эффективности дорожного контроля, формирование культуры вождения, а также снижение аварийности на дорогах области", – проинформировал он.

3 октября 2024 года стало известно, что в Казахстане по-новому оформляют ДТП.

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