К участникам январского ЕНТ обратились с важной информацией

Национальный центр тестирования Министерства науки и высшего образования (МНВО) Казахстана 30 декабря 2024 года распространил важную информацию, которая касается участников январского ЕНТ, сообщает Zakon.kz.

Им напомнили, что прием заявлений на январское ЕНТ заканчивается 30 декабря в 23:59.

"После этого изменение пункта, даты и времени тестирования станет невозможным. Внесение изменений в выбор профильных предметов и языка тестирования возможно не позднее, чем за 24 часа до начала вашего тестирования. Просим вас быть предельно внимательными при регистрации", – говорится в обращении наццентра, который пожелал участникам январского ЕНТ удачи.

В Казахстане прием заявлений для участия в январском ЕНТ стартовал 20 декабря 2024 года. Зарегистрироваться на единое национальное тестирование можно на сайте Национального центра тестирования или через приложение UTO. Само тестирование пройдет с 10 января по 10 февраля 2025 года.