Лента новостей
0
Қаз
#Строительство АЭС в Казахстане #Потребительский контроль
Язык сайта
Қаз
Нацфонд детям
Политика Мир Спорт Происшествия Право
Рубрики
Рубрики
Категории
Законодательство РК

Что думает эксперт о передаче услуг ЦОНов в Казахстане предпринимателям

Эксперт Дана Утеген, фото - Новости Zakon.kz от 01.11.2024 18:04 Фото: Zakon.kz/Бауыржан Муканов
Передача услуг ЦОНов в частные руки опасна с точки зрения повышения рисков утечки персональных данных казахстанцев. Об этом сообщила заместитель директора Высшей школы права Maqsut Narikbayev University, директор Digital Rights Center Qazaqstan в МФЦА Дана Утеген, сообщает Zakon.kz.

Она напомнила о случаях утечек персональных данных из Генпрокуратуры и электронного правительства. Также были утечки данных медицинского характера.

"Я считаю, что это напрямую нарушает закон о персональных данных, так как это передача третьим лицам, доступ должен быть ограничен. Есть оператор, сотрудник, который имеет доступ к данным и есть еще и контроллер, который управляет процессами хранения, передачи, транспортировки, локализации всех персональных данных. Соответственно, если будет передача третьей стороне, то будут риски утечки данных", – сказала Дана Утеген 1 ноября 2024 года на международной научно-практической конференции "Актуальные вопросы правоохранительной деятельности".

Она отметила, что Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности, Комитет информационной безопасности проводит мониторинг нарушений законодательства. Госорган может проверить, как собирались данные, было ли согласие со стороны субъекта и весь процесс хранения. За несоблюдение правил хранения, обработки и передачи персональных данных предусмотрена как административная, так и уголовная ответственность.

"База данных хранит информацию об ИИН, адресах проживания, имуществе, о детях и близких родственниках. Если информация будет передана другим лицам, то как мы можем однозначно доверять этой организации? Прошла ли она техническую проверку? Насколько может обеспечить защиту персональных данных?" – сообщила эксперт.

По словам Даны Утеген, звонки казахстанцам от мошенников – это последствия прошлых утечек персональных данных. Если госорганы не могут обеспечить их сохранность, то что можно говорить о частных компаниях.

"К примеру, на вас оформили вчера кредит. Вы оформляли? Нет! Но есть доказательство, что вы оформляли через sms и даже физическое участие не нужно. Хакер воспользовался данными, слитыми в сеть. Это нарушение законодательства, я считаю. Само государство должно нести ответственность за сохранность персональных данных", – заключила она.

26 октября сообщалось, что госкорпорация "Правительство для граждан" ищет партнеров для сотрудничества среди бизнеса. Один из форматов участия – создание собственного центра обслуживания населения для оказания государственных услуг, а также доверительное управление ЦОН. При этом стороны, которые будут иметь доступ к персональным данным, должны будут обеспечить их защиту и конфиденциальность.

Читайте также

Центр занятости населения, поиск работы, работа, биржа труда, рынок труда
Работающих пенсионеров хотят поставить перед выбором в Казахстане
Qarmet, Кармет, шахта, шахтеры, горнодобывающая промышленность
Стоит ли казахстанцам опасаться роботизации производства
гороскоп болтуны
Секреты под угрозой: почему Близнецы, Львы и Стрельцы не могут хранить тайны
Бауыржан Муканов
Правительство для граждан 2024 год Утечка данных Цифровые технологии
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Семья, квартира, накопления
"Вполне реально": казахстанка рассказала, как накопила на квартиру за три года
Заморозки, холод, мороз, поздняя осень, иней
Резкое похолодание ожидается в Казахстане
Казахтелеком начинает масштабную замену роутеров
"Казахтелеком" начинает масштабную замену роутеров
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Названы породы кошек, с которыми тяжело жить рядом
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: