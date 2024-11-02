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Глава КМГ проверил итоги планово-предупредительных работ на Атырауском НПЗ

&quot;КазМунайГаз&quot;, АНПЗ, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 12:42 Фото: АО "КазМунайГаз"
В ходе рабочей поездки в Атыраускую область председатель правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов посетил Атырауский нефтеперерабатывающий завод (АНПЗ), сообщает Zakon.kz.

Глава КМГ ознакомился с результатами планово-предупредительных работ и поручил руководству АНПЗ своевременно и качественно завершить пуско-наладочные работы для выхода на стабильный технологический режим с обеспечением безопасности всех производственных процессов.

"КазМунайГаз", АНПЗ, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 12:42

Фото: АО "КазМунайГаз"

"КазМунайГаз", АНПЗ, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 12:42

Фото: АО "КазМунайГаз"

В ходе совещания по текущей деятельности и стратегическим задачам предприятия было поручено активизировать работу по повышению операционной эффективности и энергонадежности АНПЗ. Асхат Хасенов отметил важность продолжения реализации производственных и экологических проектов, подготовки завода к переходу на увеличенный межремонтный период.

"КазМунайГаз", АНПЗ, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 12:42

Фото: АО "КазМунайГаз"

Глава КМГ также акцентировал особое внимание руководства завода на вопросах улучшения условий труда работников. Он подчеркнул, что "КазМунайГаз" держит ситуацию на строгом контроле и все усилия персонал должен направить на обеспечение стабильной, безопасной и бесперебойной работы Атырауского НПЗ.

"Еще раз обращаю внимание на то, что необходимо непрерывно улучшать социально-бытовые условия, создавая комфортные и безопасные условия труда для работников. КазМунайГаз уделяет этому приоритетное внимание. В условиях растущих требований к качеству и безопасности нужно поддерживать высокие стандарты и надежность работы предприятия, чтобы завод функционировал стабильно и эффективно", – подчеркнул Асхат Хасенов.
"КазМунайГаз", АНПЗ, фото - Новости Zakon.kz от 02.11.2024 12:42

Фото: АО "КазМунайГаз"

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