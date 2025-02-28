Глава КМГ обсудил с премьер-министром Румынии перспективы сотрудничества в энергетическом секторе

Председатель Правления АО НК "КазМунайГаз" Асхат Хасенов в Бухаресте встретился с премьер-министром Румынии Марчелом Чолаку.

Стороны подтвердили важность укрепления казахстанско-румынского экономического сотрудничества с учетом деятельности в Румынии дочерней организации КМГ – KMG International N.V. (Rompetrol). KMGI входит в пятерку ведущих налогоплательщиков, а также является одним из крупнейших работодателей.

В целом, несмотря на текущие вызовы в международном энергетическом рынке, Казахстан остается надежным партнером и ключевым производителем нефтепродуктов в Румынии, способствуя обеспечению энергобезопасности.

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

"Румыния – наш важнейший партнер в Европейском союзе, что подтверждают значительные поставки нефти и роль КМГ в перерабатывающей отрасли страны. За годы работы увеличена мощность переработки нефти до 5,5 млн. тонн в год. НПЗ является одним из самых современных в регионе с выходом светлых нефтепродуктов на уровне 88%", – отметил А. Хасенов.

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

Были обсуждены аспекты инвестиционного климата, а также обеспечения надежной и устойчивой деятельности активов "КазМунайГаза" в Румынии.

Фото: АО НК "КазМунайГаз"

В тот же день глава КМГ встретился с министром энергетики Румынии Себастьяном Бурдужа. Стороны рассмотрели перспективы дальнейшего сотрудничества в нефтегазовой отрасли.