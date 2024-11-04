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Редкая рысь и сибирский козел попали в фотоловушку в Катон-Карагайском нацпарке

Редкая рысь и сибирский горный козел попали в фотоловушку в Катон-Карагайском нацпарке, фото - Новости Zakon.kz от 04.11.2024 19:31 Фото: pixabay
В Катон-Карагайском государственном национальном природном парке фотоловушка зафиксировала редких обитателей: рысь, сибирского горного козла и орла, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 ноября сообщил комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК.

"Эти уникальные кадры служат важным источником для изучения жизни дикой природы и охраны редких видов. Подобные находки открывают новые возможности для изучения и сохранения биологического разнообразия Южного Алтая", – говорится в сообщении.

Ранее администрация Чарынского государственного национального природного парка разместила очередное видео с дикими животными. На этот раз героем, рассмешившим пользователей Сети, стал удивленный горный козел. 

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