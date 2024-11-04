Редкая рысь и сибирский козел попали в фотоловушку в Катон-Карагайском нацпарке

В Катон-Карагайском государственном национальном природном парке фотоловушка зафиксировала редких обитателей: рысь, сибирского горного козла и орла, сообщает Zakon.kz.

Об этом 4 ноября сообщил комитет лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК.



"Эти уникальные кадры служат важным источником для изучения жизни дикой природы и охраны редких видов. Подобные находки открывают новые возможности для изучения и сохранения биологического разнообразия Южного Алтая", – говорится в сообщении.

Ранее администрация Чарынского государственного национального природного парка разместила очередное видео с дикими животными. На этот раз героем, рассмешившим пользователей Сети, стал удивленный горный козел.

