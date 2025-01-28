Редкий и таинственный обитатель Катон-Карагайского нацпарка попал в фотоловушку

В Комитете лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии и природных ресурсов Казахстана показали рысь, которая попала в фотоловушку Катон-Карагайского национального парка, сообщает Zakon.kz.

Снимки комитет опубликовал 28 января 2025 года в Telegram-канале.

"Недавно специалисты Катон-Карагайского национального парка зафиксировали редкого и таинственного обитателя наших лесов – рысь!" – говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что рысь – настоящий мастер маскировки, известный своими острыми когтями, великолепным слухом и уникальными кисточками на ушах.

"Интересно, что на этом же месте фотоловушка ранее запечатлела снежного барса, царственного обитателя горных вершин. Благодаря этим редким кадрам мы можем лучше понять удивительный мир нашей дикой природы", – заключили в Комитете лесного хозяйства и животного мира МЭПР РК.

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23 января 2025 года стало известно, что в нацпарке Туркестанской области фотоловушка впервые зафиксировала снежных барсов. Уникальными кадрами поделился Комитет лесного хозяйства и животного мира.