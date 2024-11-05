Свыше 4000 добрых дел совершили казахстанцы в рамках общенационального проекта
Фото: пресс-служба акимата Алматы
В Казахстане продолжается республиканский марафон добрых дел – общенациональный проект, направленный на развитие культуры благотворительности и волонтерства, сообщает Zakon.kz.
С 4 по 10 ноября в рамках проекта проходит "Неделя Добра".
В эти дни по всей стране пройдут мероприятия, ориентированные на поддержку и помощь людям с особыми потребностями.
На сегодняшний день, благодаря марафону, около 38 тыс. граждан совершили свыше 4 тыс. добрых дел.
Марафон продлится до 1 декабря 2024 года.
Ранее сообщалось, что еще одна новая виза появилась в Казахстане.
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