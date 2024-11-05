Свыше 4000 добрых дел совершили казахстанцы в рамках общенационального проекта

В Казахстане продолжается республиканский марафон добрых дел – общенациональный проект, направленный на развитие культуры благотворительности и волонтерства, сообщает Zakon.kz.

С 4 по 10 ноября в рамках проекта проходит "Неделя Добра".

В эти дни по всей стране пройдут мероприятия, ориентированные на поддержку и помощь людям с особыми потребностями.

На сегодняшний день, благодаря марафону, около 38 тыс. граждан совершили свыше 4 тыс. добрых дел.

Марафон продлится до 1 декабря 2024 года.

Ранее сообщалось, что еще одна новая виза появилась в Казахстане.