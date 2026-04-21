В Казахстане началась "Неделя добра"

В Казахстане дан старт весенней "Неделе добра", которая проходит с 20 по 26 апреля в рамках республиканского проекта "Марафон добрых дел", сообщает Zakon.kz.

Инициатива направлена на развитие культуры волонтерства и благотворительности, передает пресс-служба Министерства культуры и информации. В течение семи дней по всей стране одновременно пройдут акции и мероприятия с участием:

государственных органов;

образовательных и медицинских учреждений;

неправительственных организаций и волонтеров.

Ожидается, что мероприятия охватят тысячи участников по всей республике.

"Особое внимание будет уделено поддержке социально уязвимых категорий населения, помощи животным и охране окружающей среды", – говорится в сообщении.

Значимость личного вклада каждого гражданина в развитие общества подчеркивает слоган инициативы "Маленькие дела – большие перемены!" Ведомство приглашает присоединиться к акции и размещать в соцсетях посты с хэштегами:

#МарафонДобрыхДел2026;

#ИгіІстерМарафоны2026;

#MarathonOfGoodDeeds2026.

