В Казахстане началась "Неделя добра"
В Казахстане дан старт весенней "Неделе добра", которая проходит с 20 по 26 апреля в рамках республиканского проекта "Марафон добрых дел", сообщает Zakon.kz.
Инициатива направлена на развитие культуры волонтерства и благотворительности, передает пресс-служба Министерства культуры и информации. В течение семи дней по всей стране одновременно пройдут акции и мероприятия с участием:
- государственных органов;
- образовательных и медицинских учреждений;
- неправительственных организаций и волонтеров.
Ожидается, что мероприятия охватят тысячи участников по всей республике.
"Особое внимание будет уделено поддержке социально уязвимых категорий населения, помощи животным и охране окружающей среды", – говорится в сообщении.
Значимость личного вклада каждого гражданина в развитие общества подчеркивает слоган инициативы "Маленькие дела – большие перемены!" Ведомство приглашает присоединиться к акции и размещать в соцсетях посты с хэштегами:
- #МарафонДобрыхДел2026;
- #ИгіІстерМарафоны2026;
- #MarathonOfGoodDeeds2026.
Ранее казахстанская автомобильная компания Allur запустила волонтерское движение "Еңбек Жастары".
