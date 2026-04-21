Общество

В Казахстане началась "Неделя добра"

Неделя добра в Казахстане, фото - Новости Zakon.kz от 21.04.2026 07:00 Фото: Zakon.kz
В Казахстане дан старт весенней "Неделе добра", которая проходит с 20 по 26 апреля в рамках республиканского проекта "Марафон добрых дел", сообщает Zakon.kz.

Инициатива направлена на развитие культуры волонтерства и благотворительности, передает пресс-служба Министерства культуры и информации. В течение семи дней по всей стране одновременно пройдут акции и мероприятия с участием:

  • государственных органов;
  • образовательных и медицинских учреждений;
  • неправительственных организаций и волонтеров.

Ожидается, что мероприятия охватят тысячи участников по всей республике.

"Особое внимание будет уделено поддержке социально уязвимых категорий населения, помощи животным и охране окружающей среды", – говорится в сообщении.

Значимость личного вклада каждого гражданина в развитие общества подчеркивает слоган инициативы "Маленькие дела – большие перемены!" Ведомство приглашает присоединиться к акции и размещать в соцсетях посты с хэштегами:

  • #МарафонДобрыхДел2026;
  • #ИгіІстерМарафоны2026;
  • #MarathonOfGoodDeeds2026.

Ранее казахстанская автомобильная компания Allur запустила волонтерское движение "Еңбек Жастары".

Читайте также
Свыше 4000 добрых дел совершили казахстанцы в рамках общенационального проекта
08:59, 05 ноября 2024
Свыше 4000 добрых дел совершили казахстанцы в рамках общенационального проекта
Алматинская область возглавила "Марафон добрых дел": более 10 тысяч волонтеров объединились ради перемен
16:11, 04 июня 2025
Алматинская область возглавила "Марафон добрых дел": более 10 тысяч волонтеров объединились ради перемен
Марафон добрых дел: волонтеры Астаны помогают пожилым и одиноким пенсионерам
18:57, 08 января 2024
Марафон добрых дел: волонтеры Астаны помогают пожилым и одиноким пенсионерам
Последние
Популярные
Читайте также
"Не люблю этого парня": Двалишвили высказался о конфликте с командой Нурмагомедова
07:19, Сегодня
"Не люблю этого парня": Двалишвили высказался о конфликте с командой Нурмагомедова
Опубликовано видео досрочной победы Молжигитова на World Boxing Cup в Бразилии
06:50, Сегодня
Опубликовано видео досрочной победы Молжигитова на World Boxing Cup в Бразилии
Появилось видео боя Токтасынова с тремя нокдаунами на Кубке мира в Бразилии
06:22, Сегодня
Появилось видео боя Токтасынова с тремя нокдаунами на Кубке мира в Бразилии
"Шокирую мир": Топурия заявил, что финиширует Махачева
05:50, Сегодня
"Шокирую мир": Топурия заявил, что финиширует Махачева
