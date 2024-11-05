В Таразе обновляют площадки сбора мусора

Не секрет, что сегодня большой проблемой стали свалки на территории жилых домов. Особенно в непогожие дни, когда мусор разбросан повсюду, доставляя неудобства гражданам. Тем более, что некоторые жители беспорядочно выбрасывали строительные отходы, что еще больше усложняло этот вопрос.

В ходе посещения территории Тараза аким Жамбылской области Ербол Карашукеев акцентировал внимание на данной проблеме и дал конкретные поручения. В связи с этим акиматом города начата реализация специального пилотного проекта.

В рамках проекта заключен договор с подрядчиком ТОО "Құрылыс-2015", начаты работы по ограждению мусорных площадок.

Фото: Медиа-центр акимата Тараза

Так, на сегодняшний день полностью обновлены мусорные площадки по адресам: Улбике акына, №115, микрорайон "Каратау", №44, микрорайон "Алатау", №1, 2 и Толе би, №48. А в микрорайоне "Аса", №15, 15б, 16, 17, 24 работы завершатся в ближайшие дни. На сегодняшний день здесь осталось лишь заасфальтировать площадки. Таким образом, в этом году планируется модернизировать 20 мусорных площадок.

Фото: Медиа-центр акимата Тараза

В настоящее время в городе насчитывается 1 540 мусорных контейнеров. Если пилотный проект покажет свою эффективность до конца года, то в следующем году планируется модернизировать еще 200 мусорных площадок и дополнительно закупить более 1 тыс. контейнеров за счет бюджета. Это, в свою очередь, будет способствовать обеспечению чистоты в городе.