Добавить новую статью в КоАП о защите СМИ предлагает общественница

Фото: primeminister.kz

Президент Международного фонда свободы слова "Әділ сөз" Карла Джаманкулова 20 января 2026 года в кулуарах после заседания Нацкурултая рассказала о внесенных предложениях по защите прав журналистов, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, она предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей. "Я сказала о частичной декриминализации статьи "Воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов". К сожалению, за 15 лет у нас только два дела доходили до суда. Потому что так работает Уголовно-процессуальный кодекс, мы не можем до конца доводить эти дела. А журналистам приходится довольно часто обращаться в суды. Появление такой статьи в Административном кодексе станет очень серьезным шагом в сфере защиты прав журналистов", – сказала Джаманкулова. Общественница выразила надежду, что это предложение поддержат депутаты и чиновники. "Кроме того, у нас сильно сокращается рекламный рынок в Казахстане. И частные коммерческие СМИ у нас под очень серьезным прессингом. Думаю, у них есть своя аудитория, чтобы они продолжали свою работу. Важно, чтобы у казахстанцев была возможность выбирать из разных СМИ. Здесь я в первую очередь защищаю интересы самих читателей. Мы предложили ряд рыночных мер – мы не предлагаем создать новые фонды или гранты, мы говорили о субсидиях, об определенных налоговых послаблениях", – добавила Джаманкулова. Ранее мы писали, что на V заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев предложил изменить название Парламента Казахстана.

