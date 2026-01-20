#Казахстан в сравнении
Общество

Добавить новую статью в КоАП о защите СМИ предлагает общественница

СМИ, средства массовой информации, масс-медиа, журналисты, журналистика, издания, пресса, корреспонденты, репортеры, медиа, репортеры, фото - Новости Zakon.kz от 20.01.2026 15:10 Фото: primeminister.kz
Президент Международного фонда свободы слова "Әділ сөз" Карла Джаманкулова 20 января 2026 года в кулуарах после заседания Нацкурултая рассказала о внесенных предложениях по защите прав журналистов, передает корреспондент Zakon.kz.

В частности, она предлагает дополнить Кодекс об административных правонарушениях новой статьей.

"Я сказала о частичной декриминализации статьи "Воспрепятствование профессиональной деятельности журналистов". К сожалению, за 15 лет у нас только два дела доходили до суда. Потому что так работает Уголовно-процессуальный кодекс, мы не можем до конца доводить эти дела. А журналистам приходится довольно часто обращаться в суды. Появление такой статьи в Административном кодексе станет очень серьезным шагом в сфере защиты прав журналистов", – сказала Джаманкулова.

Общественница выразила надежду, что это предложение поддержат депутаты и чиновники.

"Кроме того, у нас сильно сокращается рекламный рынок в Казахстане. И частные коммерческие СМИ у нас под очень серьезным прессингом. Думаю, у них есть своя аудитория, чтобы они продолжали свою работу. Важно, чтобы у казахстанцев была возможность выбирать из разных СМИ. Здесь я в первую очередь защищаю интересы самих читателей. Мы предложили ряд рыночных мер – мы не предлагаем создать новые фонды или гранты, мы говорили о субсидиях, об определенных налоговых послаблениях", – добавила Джаманкулова.

Ранее мы писали, что на V заседании Национального курултая Касым-Жомарт Токаев предложил изменить название Парламента Казахстана.

Азамат Сыздыкбаев
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: