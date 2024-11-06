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Долой лишние расходы: решение для рациональных бизнесменов

Долой лишние расходы, решение для рациональных бизнесменов, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 09:34 Фото: Bereke Bank
Бесплатные переводы в тенге и валюте, свободные снятия и пополнения наличных через банкоматы, конвертация и регистрация валютных договоров – специальные условия для новых клиентов предлагает Bereke Bank.

Рачительный руководитель всегда рассматривает возможности избегания лишних расходов. Каждый тенге должен быть использован максимально эффективно.

Bereke Bank приглашает новых клиентов присоединиться к Bereke Business, где каждый бизнес-клиент сможет сам участвовать в деятельности банка, вплоть до формирования перечня услуг и продуктов. Берекелі-партнерство начинается с самого присоединения: новый тарифный план "Ноль тенге с Bereke" – это невероятно выгодные условия на старте сотрудничества с Bereke Bank.

Для юридических лиц в течение трех месяцев бесплатно предоставляются следующие лимиты в месяц:

  • 20 переводов в тенге в банки Казахстана.
  • 20 операций по пополнению/снятию наличных через банкоматы банка.
  • 5 регистраций валютных договоров.
  • 10 конверсионных операций.
  • 10 переводов в валюте (включая рубли).

Для ИП предоставляются на один месяц:

  • 10 переводов в тенге в банки Казахстана.
  • 10 операций по пополнению/снятию наличных через банкоматы банка.

Предприниматели, которые открыли счет онлайн посредством мобильного приложения Bereke Business, в течение пяти рабочих дней могут подключить этот тарифный план, нажав на рекламный баннер, который будет отображен в личном кабинете, и подписать заявление.

Таким образом, Bereke Bank поддерживает предпринимателей в их стремлении к экономии на финансовых расходах, предоставляя возможность уделять больше ресурсов на развитие своего бизнеса.

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