Долой лишние расходы: решение для рациональных бизнесменов

Бесплатные переводы в тенге и валюте, свободные снятия и пополнения наличных через банкоматы, конвертация и регистрация валютных договоров – специальные условия для новых клиентов предлагает Bereke Bank.

Рачительный руководитель всегда рассматривает возможности избегания лишних расходов. Каждый тенге должен быть использован максимально эффективно.

Bereke Bank приглашает новых клиентов присоединиться к Bereke Business, где каждый бизнес-клиент сможет сам участвовать в деятельности банка, вплоть до формирования перечня услуг и продуктов. Берекелі-партнерство начинается с самого присоединения: новый тарифный план "Ноль тенге с Bereke" – это невероятно выгодные условия на старте сотрудничества с Bereke Bank.

Для юридических лиц в течение трех месяцев бесплатно предоставляются следующие лимиты в месяц:

20 переводов в тенге в банки Казахстана.

20 операций по пополнению/снятию наличных через банкоматы банка.

5 регистраций валютных договоров.

10 конверсионных операций.

10 переводов в валюте (включая рубли).

Для ИП предоставляются на один месяц:

10 переводов в тенге в банки Казахстана.

10 операций по пополнению/снятию наличных через банкоматы банка.

Предприниматели, которые открыли счет онлайн посредством мобильного приложения Bereke Business, в течение пяти рабочих дней могут подключить этот тарифный план, нажав на рекламный баннер, который будет отображен в личном кабинете, и подписать заявление.

Таким образом, Bereke Bank поддерживает предпринимателей в их стремлении к экономии на финансовых расходах, предоставляя возможность уделять больше ресурсов на развитие своего бизнеса.