Что делают для развития сельской медицины в Карагандинской области

Равные возможности для всех – в Карагандинской области развивается система здравоохранения для сельских жителей. В этом году в селах открыто 14 новых медицинских объектов.

Фото: gov.kz

О достижениях в сфере медицины в ходе брифинга на площадке Службы центральных коммуникаций при президенте РК доложил аким Карагандинской области Ермаганбет Булекпаев.

Фото: gov.kz

"Президент поставил задачу перестроить систему здравоохранения, делая акцент на качестве оказания услуг и пациентоориентированности, – отметил Ермаганбет Булекпаев. – До конца года мы планируем открыть еще 27 медицинских объектов в сельской местности, а в следующем году – 51 учреждение. После модернизации две больницы в Темиртау и Балхаше стали межрайонными. Это позволит жителям региона значительно улучшить доступ к медицинской помощи".

Поддерживаются и привлекаются в область квалифицированные медицинские кадры. За два года 236 медработникам были выданы квартиры. Увеличена сумма подъемных – с 1,5 до 8,5 млн тенге. Уже оказана поддержка 63 специалистам, до конца года планируется привлечь еще 20 медработников.

Помощь оказывает и Фонд "Қазақстан халқына", который финансирует закупку оборудования для пульмонологии, комбустиологии и кардиологии.