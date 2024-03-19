Что делают для сокращения разрыва между городом и селом в Карагандинской области

В последние годы подходы ориентированы на поддержку сельских населенных пунктов с потенциалом развития. Внедрена система региональных стандартов. Проводится определенная системная работа в рамках проектов "Ауыл аманаты", "Ауыл – Ел бесігі", "Модернизация сельского здравоохранения", "Комфортные школы", "С дипломом – в село!".

В Карагандинской области в 160 селах с потенциалом развития проживают 190 тыс. человек.

По информации областного управления экономики, в 2023 году для улучшения социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в селах региона было реализовано 794 проекта. На 2024 год запланировано еще 555.





В области поставлена задача – к 2025 году обеспечить на 100% сельское население питьевой водой. Это одно из приоритетных направлений. В 2023 году было построено и реконструировано 342 км водопроводных сетей. К централизованному водоснабжению подключили восемь сел. Доступ к услугам водоснабжения достиг 93,6%. В этом году работа продолжится, планируется увеличить доступ еще на 2%.





Необходимо решать вопросы и по теплу. В поселке Молодежном Осакаровского района морально устарела котельная, оборудование в ней изношено. Из-за этого происходили перебои с отоплением. Принято решение построить новую модульную котельную. Приступить к строительству планируют в мае.