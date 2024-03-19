Что делают для сокращения разрыва между городом и селом в Карагандинской области
Фото: gov.kz
Дорожная карта развития сельских территорий реализуется в Карагандинской области. Это поможет сократить разрыв между городом и селом, повысить качество жизни сельчан, сообщает Zakon.kz.
В Карагандинской области в 160 селах с потенциалом развития проживают 190 тыс. человек.
В последние годы подходы ориентированы на поддержку сельских населенных пунктов с потенциалом развития. Внедрена система региональных стандартов. Проводится определенная системная работа в рамках проектов "Ауыл аманаты", "Ауыл – Ел бесігі", "Модернизация сельского здравоохранения", "Комфортные школы", "С дипломом – в село!".
"В прошлом году правительство страны приняло Концепцию развития сельских территорий на 2023–2027 годы. Создание необходимых условий для качественной жизни населения, сбалансированное развитие территорий является нашей главной задачей", – отметил аким области Ермаганбет Булекпаев.
По информации областного управления экономики, в 2023 году для улучшения социальной, инженерной и транспортной инфраструктуры в селах региона было реализовано 794 проекта. На 2024 год запланировано еще 555.
В области поставлена задача – к 2025 году обеспечить на 100% сельское население питьевой водой. Это одно из приоритетных направлений. В 2023 году было построено и реконструировано 342 км водопроводных сетей. К централизованному водоснабжению подключили восемь сел. Доступ к услугам водоснабжения достиг 93,6%. В этом году работа продолжится, планируется увеличить доступ еще на 2%.
Необходимо решать вопросы и по теплу. В поселке Молодежном Осакаровского района морально устарела котельная, оборудование в ней изношено. Из-за этого происходили перебои с отоплением. Принято решение построить новую модульную котельную. Приступить к строительству планируют в мае.
Требуют внимания и социальные вопросы. В этом году запланирована модернизация 29 сельских школ. По национальному проекту "Комфортная школа" должны построить пять школ на 1,5 мест. Для модернизации сельского здравоохранения в прошлом году построили 20 ФАПов, в планах на этот год 78 объектов. Однако остаются проблемы с дефицитом медицинских кадров. Для привлечения молодых специалистов в сельскую местность в области увеличили подъемные до 8 млн тенге.
Отмечается эффективность программы "Ауыл – Ел бесігі". Анализ показал положительные сдвиги в ряде сел, охваченных этим проектом: прирост населения и сельских предпринимателей.
Дорожная карта включает меры, направленные на развитие агропромышленного комплекса, стимулирование сельскохозяйственной кооперации и поддержки предпринимательства. Все это способствует созданию новых рабочих мест для сельчан.
Развитие сельских территорий находится на постоянном мониторинге местной исполнительной власти.
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