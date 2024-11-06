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Оформление виз в США, Европу и Южную Корею: основные схемы мошенников и советы по защите

Интернет, сеть, цифровизация, цифровые технологии, digital, фото - Новости Zakon.kz от 06.11.2024 17:46 Фото: freepik
В Казахстане активизировались мошенники, которые под видом визовых агентов выманивают деньги у граждан, обещая помощь с оформлением визы в США, Европу и Южную Корею, сообщает Zakon.kz.

Об этом 6 ноября 2024 года проинформировали специалисты Telegram-канала aqparatsaqsysy, который информирует казахстанцев о новых видах мошенничеств. Они перечислили основные схемы мошенников, а также поделились советами по защите.

Основные схемы мошенничества:

1. Поддельные агентства: Мошенники создают фальшивые сайты, похожие на реальные агентства, обещая быстрое оформление визы и 100% результат. В итоге клиент либо теряет деньги, либо получает отказ.

2. Поддельные документы: Мошенники предлагают "ускоренные" или "гарантированные" визы с использованием поддельных документов. Это не только приводит к потере денег, но и ставит под угрозу вашу репутацию при повторных попытках получения визы.

3. Платные "советы" и фальшивые гарантии: Агентства или отдельные лица требуют высокие суммы за информацию о "секретных" визовых процедурах, якобы увеличивающих шансы на успех. На деле такие советы часто доступны бесплатно в открытых источниках.

4. Призывы к оплате за интервью или "очередь на визу": Мошенники могут требовать плату за якобы бронирование места на собеседование в посольстве. В реальности такие бронирования либо бесплатны, либо осуществляются через официальные сайты.

Как не стать жертвой:

  • Проверяйте агентства: Настоящие визовые агентства обычно имеют лицензии и прозрачную историю работы. Проверьте отзывы и подтверждения их легальности.
  • Остерегайтесь "гарантий": Никто не может дать 100% гарантию получения визы, так как решение всегда остается за консульством.
  • Платите только через официальные сайты: Для оплаты сборов и записи на собеседование пользуйтесь только официальными сайтами посольств и консульств.
  • Изучите процесс: Знание базовых шагов подачи заявления на визу поможет избежать обмана.
"Не позволяйте мошенникам воспользоваться вашими мечтами о путешествиях или переезде! Берегите свои деньги и будьте бдительны", – заключили специалисты.

Ранее сообщалось, что в Казахстане появился новый вид мошенничества, связанный с доставкой товаров из Китая.

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