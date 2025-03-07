92 млн тенге выманил мошенник у жителей Туркестанской области, обещая работу в Южной Корее

С 2023 по 2024 год аферист вымогал деньги у жителей Туркестанской области, обещая оформить рабочую визу для трудовой деятельности в Южной Корее, передает Zakon.kz.

Всего на удочку мошенника попались 23 человека, с которых он собрал 92 020 000 тенге, сообщили в пресс-службе прокуратуры Туркестанской области.

В ходе суда государственный обвинитель полностью доказал вину подсудимого.

Мошенник был приговорен к 6 годам лишения свободы, гражданские иски 23 потерпевших также удовлетворены.

Приговор еще не вступил в законную силу.



