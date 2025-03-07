92 млн тенге выманил мошенник у жителей Туркестанской области, обещая работу в Южной Корее
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
С 2023 по 2024 год аферист вымогал деньги у жителей Туркестанской области, обещая оформить рабочую визу для трудовой деятельности в Южной Корее, передает Zakon.kz.
Всего на удочку мошенника попались 23 человека, с которых он собрал 92 020 000 тенге, сообщили в пресс-службе прокуратуры Туркестанской области.
В ходе суда государственный обвинитель полностью доказал вину подсудимого.
Мошенник был приговорен к 6 годам лишения свободы, гражданские иски 23 потерпевших также удовлетворены.
Приговор еще не вступил в законную силу.
Ранее стало известно, что мошенник похитил 28 млн тенге со счета жительницы Актау.
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