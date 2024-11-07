Заказавший убийство любовницы бывший аким вышел на волю раньше срока

Экс-аким Теректинского района Женис Сериккалиев, осужденный к 11 годам лишения свободы после заказной попытки убить любовницу, вышел на свободу, сообщает Zakon.kz.

О замене неотбытого срока на условный он ходатайствовал спустя 8 лет.

Как выяснил "Мой город", реальный срок на условный Сериккалиеву заменили еще в апреле 2024 года, но известно об этом стало только сейчас. Экс-аким отсидел 8 лет из 11. Срок должен был закончиться 14 марта 2027 года.

Во время отбывания наказания Сериккалиев не нарушал правила, работал, участвовал в мероприятиях, 15 раз получал поощрения.

Инцидент произошел в 2016 году. Аким Теректинского района Женис Сериккалиев заказал у своего подчиненного, начальника ЖКХ, убийство любовницы. Та требовала признать отцовство внебрачного ребенка, иначе грозила скандальным разоблачением. Роль киллера поручили водителю акимата. Пострадавшая, которая получила 8 ножевых ранений, опознала именно его. Суд в итоге приговорил главу района и начальника ЖКХ к 11 годам колонии, водителя – к 10.