Осужденный в 2025 году к 12 годам лишения свободы бывший аким Жамбылской области, экс-глава "Казселезащиты" Карим Кокрекбаев чуть не вышел на свободу раньше положенного срока. Но в ситуацию вмешались прокуроры, сообщает Zakon.kz.

В Сети 22 ноября 2026 года появилась информация, что на прошлой неделе экс-чиновник, осужденный за коррупцию, вышел на свободу по состоянию здоровья. Но постановление суда опротестовала прокуратура.

Сегодня, 23 ноября, суд вынес новое решение, отменяющее освобождение Кокрекбаева.

"Судебной коллегией по уголовным делам Алматинского областного суда в апелляционном порядке проверена законность постановления суда города Алатау об освобождении осужденного К. от дальнейшего отбывания наказания в связи с тяжелой болезнью. При рассмотрении дела апелляционной инстанцией установлено, что судом первой инстанции допущено грубое нарушение норм закона. Тяжесть заболевания осужденного не соответствует Перечню заболеваний, являющихся основанием для освобождения от отбывания наказания, утвержденному приказом министра здравоохранения РК от 30 июня 2022 года № ҚР ДСМ-58. По итогам рассмотрения постановление суда города Алатау отменено, в удовлетворении представления РГУ "Учреждение №57" КУИС МВД РК об освобождении осужденного от наказания отказано", – сообщили в Алматинском областном суде.

Также судебная коллегия вынесла частное постановление в адрес прокуратуры Алматинской области и Министерства внутренних дел в отношении участвовавших в первой инстанции прокурора и представителя учреждения уголовно-исполнительной системы, давших необоснованное заключение о необходимости освобождения осужденного.

"В адрес Министерства здравоохранения вынесено частное постановление для рассмотрения ответственности членов специальной медицинской комиссии, которые вынесли необоснованное заключение о наличии у осужденного заболевания, препятствующего отбыванию наказания", – добавили в суде.

Постановление и частное постановление апелляционной инстанции вступило в законную силу.

О том, что главу "Казселезащиты" Карима Кокрекбаева задержали по подозрению в получении крупной взятки, стало известно 27 декабря 2022 года. 7 июня 2024 года Специализированным межрайонным судом по уголовным делам Алматинской области с участием присяжных заседателей Кокрекбаев был оправдан по фактам получения взяток в суммах 798 тыс. долларов и 23 млн тенге за общее покровительство и подписание актов выполненных работ по объектам "Руслоформирующие и защитные сооружения по реке Хоргос" и "Строительство берегоукрепительных сооружений и дамб на реке Аксай". Этим же приговором суда его заместитель и директор филиала ТОО "Bazis Construction" осуждены по фактам получения и дачи взятки к 11 годам лишения свободы каждый. Однако 25 июля 2024 года Алматинский областной суд удовлетворил ходатайство прокуратуры, отменил приговор суда первой инстанции и назначил новое судебное разбирательство, взяв под стражу Кокрекбаева в зале суда. 3 июля 2025 года экс-акима приговорили к 12 годам лишения свободы. Суд установил, что Кокрекбаев и его заместитель вступили в сговор и получили от директора ТОО взятку в особо крупном размере за беспрепятственное подписание актов выполненных работ. В результате государственному учреждению был причинен ущерб в сумме 1 987 827 622,63 тенге.

Карим Кокрекбаев был акимом Жамбылской области (2013-2018 годы). ГУ "Казселезащита" он возглавил с августа 2019 года. До этого назначения работал послом Казахстана в Кыргызстане.