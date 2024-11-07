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Когда завершат реконструкцию проблемного спорткомплекса "Казахстан" в Астане

Астана, спорткомплекс &quot;Казахстан&quot;, спорт , фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 16:30 Фото: Zakon.kz/Мадина Мамырханова
Аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями района "Байконыр" 7 ноября 2024 года прокомментировал вопрос о том, когда завершится строительство и реконструкция проблемного спорткомплекса "Казахстан" в центре города, сообщает Zakon.kz.

Женис Касымбек признал, что модель реконструкции в свое время неудачно была выбрана.

"Мы в прошлом году в судебном порядке расторгли свои договорные отношения, ГЧП договор был расторгнут. Через суд мы вернули объект и сейчас определяется компания, которая будет в следующем году достраивать объект. Для себя ставлю задачу в ближайшие 1,5 года завершить проект", – добавил он.

Он отметил, что на этой площадке будут достроены бассейн и ледовый каток.

"Это будет нормальное, современное здание. Помимо этого мы начинаем весной реконструкцию футбольного стадиона, который находится в районе "Сарыарка". Это два объекта, которые исторически были в городе, будут в ближайшие 1,5 года достроены и введены в эксплуатацию", – пообещал Касымбек.

21 сентября 2023 года аким Астаны заявил, что не допустит, чтобы такой известный объект, как СК "Казахстан", простаивал. Он отметил, что рассматриваются дополнительные источники финансирования для продолжения стройработ и модернизации спорткомплекса.

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