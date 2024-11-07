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Будут ли ремонтировать фасады домов в Астане за счет бюджета

Ипотека, покупка дома, квартиры, кредит, покупка жилья , фото - Новости Zakon.kz от 07.11.2024 20:23 Фото: freepik
Аким Астаны Женис Касымбек на встрече с жителями одного из столичных районов 6 ноября 2024 года высказался о ремонте фасадов домов в городе, сообщает Zakon.kz.

Жительница одного из жилых комплексов обратилась к акиму с просьбой отремонтировать фасад жилого дома, где она проживает.

"В бюджете ни этого, ни следующего года мы не планируем за счет средств местного бюджета ремонты фасадов", – заявил в ответ аким Астаны Женис Касымбек.

По его словам, есть возможность предоставить таким жильцам беспроцентный кредит в тенге.

"Есть специальная организация, которая предоставит вам бюджетные деньги, но на возвратной основе, вы должны будете вернуть эти деньги в течение 15-20 лет. Стоимость денег с учетом инфляции будет другая. Без процента. Это льготно. Потому что у нас огромное количество жилых комплексов и мы не можем за счет бюджета все их восстанавливать. На эти цели ОСИ собирает постоянно деньги с жителей. КСК. Это ответственность КСК и ОСИ. Мы можем вам предоставить на льготных условиях деньги, проводите ремонт. Другие ЖК работают именно по этому механизму", – пояснил глава города. 

Ранее аким Астаны Женис Касымбек рассказал, какой ущерб нанес городу штормовой ветер.

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