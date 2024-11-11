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Как будто Европа к нам пришла! – жители Алматы показали Ерболату Досаеву свой обновленный двор

Как-будто Европа к нам пришла, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 16:51 Фото: акимат города Алматы
Во время рабочего объезда Ауэзовского района аким Алматы Ерболат Досаев осмотрел дворовую территорию, благоустроенную в рамках программы "Бюджет народного участия".

Масштабная реконструкция дворов ведется в Алматы в соответствии с поручением главы государства о создании комфортных и безопасных условий жизни. В Ауэзовском районе насчитывается 966 дворов, 500 из которых нуждаются в текущем и капитальном ремонте. В прошлом году в Ауэзовском районе был произведен ремонт более 174 дворов. В этом году капитальным ремонтом охвачено 23 двора, еще по 137 разрабатывается проектно-сметная документация.

Как-будто Европа к нам пришла, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 16:51

Фото: акимат города Алматы

Также благоустройство дворов ведется по программе "Бюджет народного участия". В Ауэзовском районе в этом году будет реализовано 57 проектов, включая благоустройство 41 двора, одним из которых является двор между домами №41 и 42 микрорайона №2.

Как-будто Европа к нам пришла, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 16:51

Фото: акимат города Алматы

Дворовую территорию капитально отремонтировали в соответствии с разработанным НИИ "АлматыГенПлан" методическим пособием. В нем прописаны стандарты и индивидуальный подход к каждому двору. Здесь были построены детские и спортивные комплексы, установлено 19 опор уличного освещения, 12 камер видеонаблюдения, обустроено футбольное поле площадью 390 кв. м, высажено 300 погонных метров живой изгороди и 50 деревьев. Также проложена система автополива для зеленой зоны площадью более 3 тыс. кв. м и обустроен тротуар протяженностью 400 м.

Как-будто Европа к нам пришла, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 16:51

Фото: акимат города Алматы

"Новый двор нам очень нравится – здесь удобно гулять мамочкам с детьми, к нам даже приходят жители с других дворов, проводят здесь время. Как было до этого, и как сделали сейчас – большая разница – как-будто Европа к нам пришла! Мы принимали активное участие в благоустройстве двора, подавали идеи, чтобы двор стал удобным для нас. Спасибо, что учли наши пожелания!", – поблагодарили горожане, встретив акима Алматы.
Как-будто Европа к нам пришла, фото - Новости Zakon.kz от 11.11.2024 16:51

Фото: акимат города Алматы

Глава города отметил, что в Ауэзовском районе, где наблюдаются высокая плотность населения и большое количество многоэтажных домов, благоустройство и модернизация дворов являются приоритетной задачей. По словам Ерболата Досаева, благоустройство проводится по новым стандартам, в которых учтены требования к качеству и безопасности – устанавливается система видеонаблюдения, освещение, проводится озеленение с автополивом. Таким образом создаются комфортные условия для горожан.

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