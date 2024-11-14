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Законодательство РК

В Жамбылской области пресечены схемы, связанные с незаконными мигрантами

В Жамбылской области пресечены схемы, связанные с незаконными мигрантами, фото - Новости Zakon.kz от 14.11.2024 12:49 Фото: ДП Алматы
Ситуация с трудовыми мигрантами находится под особым контролем прокуратуры, которая постоянно мониторит соблюдение законности в этой сфере.

Часто для регистрации мигрантов уполномоченные органы создают различные схемы, позволяющие избежать ответственности и обойти лимиты на их пребывание.

В рамках концепции "Тараз – безопасный город" прокуроры установили 25 граждан Узбекистана и Туркменистана, которые были незаконно зарегистрированы для временного проживания на срок до 1 года через оформление в учебные заведения.

Например, 19 мигрантам из Узбекистана выданы фиктивные студенческие документы Таразского университета имени М.Х. Дулати, хотя они вовсе не являлись учащимися этого учебного заведения. По данному факту прокурорами начато досудебное расследование по ч. 1 ст. 385 УК РК.

В другом случае 6 иностранных граждан формально были зачислены в университеты и колледжи города, но впоследствии отчислены за длительные пропуски занятий.

Всего мониторингом выявлено 180 иностранцев, которые не привлечены к административной ответственности уполномоченным органом.

Таким образом, трудовым мигрантам созданы условия для беспрепятственного пребывания и незаконной временной регистрации.

В результате прокурорского надзора незаконная регистрация мигрантов отменена, а должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

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