#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
#АЭС в Казахстане
#Цены
#Спецпроекты
#Казахмыс
#Интересное
Логотип Новости спорта Новости спорта
+9°
$
518.66
597.44
6.56
Общество

Ошибки и незаконные проверки: работу водной инспекции проверили в Жамбылской области

водная инспекция проводила необоснованные проверки в Жамбылской области, фото - Новости Zakon.kz от 24.11.2025 18:13 Фото: pixabay
Специализированная природоохранная прокуратура Жамбылской области провела анализ деятельности Шу-Таласской бассейновой водной инспекции, отвечающей за контроль в сфере охраны и регулирования использования водных ресурсов, и нашла нарушения, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Генпрокуратуре, со вступлением 10 июня в силу нового Водного кодекса бассейновые инспекции получили новые полномочия – проведение внеплановых проверок по фактам самовольного водопользования без оформления акта о назначении. Для эффективности такой работы должны формироваться корректные списки объектов с повышенным риском нарушений.

Однако прокурорская проверка показала, что при формировании списков допущены серьезные упущения.

"В перечень необоснованно включен 31 субъект предпринимательства, при этом 25 объектов на момент составления списков вовсе не функционировали. Инспектора также провели проверки в отношении четырех предпринимателей, имеющих разрешения на специальное водопользование, что прямо запрещено законом, поскольку наличие разрешительных документов исключает необходимость таких проверок", – говорится в сообщении.

Помимо этого, выявлены многочисленные факты нарушений сроков проверок и неисполнения порядка ознакомления предпринимателей с результатами.


"По итогам надзорных мероприятий руководитель подразделения инспекции привлечен к административной ответственности по ч .1 ст. 173 КоАП в размере 100 МРП, а в уполномоченный орган внесено представление о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности", – резюмировали в ведомстве.

Ранее сообщалось, что уроки плавания включат в школьную программу.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Фото Елена Беляева
Елена Беляева
Читайте также
Бассейновые инспекции Казахстана обеспечили новыми автомобилями и оборудованием
08:16, 14 ноября 2024
Бассейновые инспекции Казахстана обеспечили новыми автомобилями и оборудованием
"Онлайн-карта отходов" появилась в Жамбылской области
18:23, 13 мая 2024
"Онлайн-карта отходов" появилась в Жамбылской области
Водохранилища Алматинской области стоимостью 20 млрд тенге возвращены государству
15:09, 03 февраля 2025
Водохранилища Алматинской области стоимостью 20 млрд тенге возвращены государству
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: