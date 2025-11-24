Ошибки и незаконные проверки: работу водной инспекции проверили в Жамбылской области

Специализированная природоохранная прокуратура Жамбылской области провела анализ деятельности Шу-Таласской бассейновой водной инспекции, отвечающей за контроль в сфере охраны и регулирования использования водных ресурсов, и нашла нарушения, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в Генпрокуратуре, со вступлением 10 июня в силу нового Водного кодекса бассейновые инспекции получили новые полномочия – проведение внеплановых проверок по фактам самовольного водопользования без оформления акта о назначении. Для эффективности такой работы должны формироваться корректные списки объектов с повышенным риском нарушений.

Однако прокурорская проверка показала, что при формировании списков допущены серьезные упущения.

"В перечень необоснованно включен 31 субъект предпринимательства, при этом 25 объектов на момент составления списков вовсе не функционировали. Инспектора также провели проверки в отношении четырех предпринимателей, имеющих разрешения на специальное водопользование, что прямо запрещено законом, поскольку наличие разрешительных документов исключает необходимость таких проверок", – говорится в сообщении.

Помимо этого, выявлены многочисленные факты нарушений сроков проверок и неисполнения порядка ознакомления предпринимателей с результатами.





"По итогам надзорных мероприятий руководитель подразделения инспекции привлечен к административной ответственности по ч .1 ст. 173 КоАП в размере 100 МРП, а в уполномоченный орган внесено представление о привлечении виновных должностных лиц к дисциплинарной ответственности", – резюмировали в ведомстве.

