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Прокуроры Жамбылской области предложили усовершенствовать законодательство о недропользовании

Прокуроры Жамбылской области предложили усовершенствовать законодательство о недропользовании, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 09:27 Фото: прокуратура Жамбылской области
В прокуратуре региона прошло обсуждение эффективности государственного контроля в сфере недропользования на совместной коллегии надзорных и местных исполнительных органов.

Результаты прокурорской проверки показали, что система управления рисками в уполномоченных структурах функционирует неэффективно.

Уполномоченные органы, обеспечивающие контроль за общераспространенными полезными ископаемыми, не в полной мере обладают необходимыми полномочиями по контролю за недропользователями.

Отмечается нерегламентированность компетенции местного исполнительного органа по составлению отдельных протоколов об административных правонарушениях.

Отсутствие четких регуляторных норм способствует систематическим нарушениям со стороны недобросовестных недропользователей и ухудшению экологической ситуации в регионе.

В результате прокуроры разработали предложения по внесению изменений в законодательство для усиления функций ведомств и поддержки предпринимателей, занятых в этой сфере, а также инициировали создание регионального плана по эффективному использованию минерально-сырьевых ресурсов области.

Прокуроры Жамбылской области предложили усовершенствовать законодательство о недропользовании, фото - Новости Zakon.kz от 18.10.2024 09:27

Фото: прокуратура Жамбылской области

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