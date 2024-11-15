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Законодательство РК

Как казахстанским компаниям обеспечить защиту персональных данных

Электронная биржа труда, рынок труда, карьерные центры, поиск работы, собеседование , фото - Новости Zakon.kz от 15.11.2024 11:00 Фото: pexels
Вопросы безопасности персональных данных приобрели первостепенную важность. Как показали исследования, в настоящее время наблюдается снижение доверия казахстанцев к защите личной информации.

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: "Местонахождение баз персональных данных в РК: необходимая мера или превышение юрисдикции?".

Вы узнаете о правовых аспектах защиты данных в Казахстане и Европейском союзе, а также обсудим актуальность локализации данных.

В программе:

  • Требования о локализации данных для местных и зарубежных компаний.
  • Возможные санкции за несоблюдение норм.
  • Практика правоприменения в области защиты данных.
  • Взаимосвязь с законодательством об онлайн-платформах.

Спикеры:

Артем Тимошенко – управляющий партнер Unicase, лицензированный адвокат с более чем 16-летним опытом в разрешении сложных споров, налоговых и трудовых вопросов.

Жанибек Даиров – опытный юрист Unicase, специализирующийся в корпоративном и трудовом праве, а также в сферах сделок по слиянию и поглощению, банковского дела, недвижимости и возобновляемой энергетики.

Даниил Литош – младший юрист Unicase, работающий в направлениях судебных разбирательств, корпоративного права и возобновляемой энергетики.

Эфир полезен технологическим компаниям, международным корпорациям, финансовым учреждениям, E-commerce и ритейл, клиникам и медицинским стартапам, работающим с персональными данными пациентов, а также юридическим и консалтинговым фирмам.

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