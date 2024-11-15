Как казахстанским компаниям обеспечить защиту персональных данных
Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: "Местонахождение баз персональных данных в РК: необходимая мера или превышение юрисдикции?".
Вы узнаете о правовых аспектах защиты данных в Казахстане и Европейском союзе, а также обсудим актуальность локализации данных.
В программе:
- Требования о локализации данных для местных и зарубежных компаний.
- Возможные санкции за несоблюдение норм.
- Практика правоприменения в области защиты данных.
- Взаимосвязь с законодательством об онлайн-платформах.
Спикеры:
Артем Тимошенко – управляющий партнер Unicase, лицензированный адвокат с более чем 16-летним опытом в разрешении сложных споров, налоговых и трудовых вопросов.
Жанибек Даиров – опытный юрист Unicase, специализирующийся в корпоративном и трудовом праве, а также в сферах сделок по слиянию и поглощению, банковского дела, недвижимости и возобновляемой энергетики.
Даниил Литош – младший юрист Unicase, работающий в направлениях судебных разбирательств, корпоративного права и возобновляемой энергетики.
Эфир полезен технологическим компаниям, международным корпорациям, финансовым учреждениям, E-commerce и ритейл, клиникам и медицинским стартапам, работающим с персональными данными пациентов, а также юридическим и консалтинговым фирмам.