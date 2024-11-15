Как казахстанским компаниям обеспечить защиту персональных данных

Вопросы безопасности персональных данных приобрели первостепенную важность. Как показали исследования, в настоящее время наблюдается снижение доверия казахстанцев к защите личной информации.

Смотрите прямой эфир ПРАВМЕДИА на тему: "Местонахождение баз персональных данных в РК: необходимая мера или превышение юрисдикции?".

Вы узнаете о правовых аспектах защиты данных в Казахстане и Европейском союзе, а также обсудим актуальность локализации данных.

В программе:

Требования о локализации данных для местных и зарубежных компаний.

Возможные санкции за несоблюдение норм.

Практика правоприменения в области защиты данных.

Взаимосвязь с законодательством об онлайн-платформах.

Спикеры:

Артем Тимошенко – управляющий партнер Unicase, лицензированный адвокат с более чем 16-летним опытом в разрешении сложных споров, налоговых и трудовых вопросов.

Жанибек Даиров – опытный юрист Unicase, специализирующийся в корпоративном и трудовом праве, а также в сферах сделок по слиянию и поглощению, банковского дела, недвижимости и возобновляемой энергетики.

Даниил Литош – младший юрист Unicase, работающий в направлениях судебных разбирательств, корпоративного права и возобновляемой энергетики.