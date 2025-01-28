Надо обеспечить максимальную защиту персональных данных граждан – Токаев

Президент Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании правительства 28 января 2025 года поручил правительству совместно с правоохранительными органами и финансовыми регуляторами обеспечить защиту персональных данных казахстанцев, сообщает Zakon.kz.

Токаев отметил, что тотальная цифровизация значительно упрощает взаимодействие государства с гражданами и бизнесом, минимизирует бюрократию и коррупционные риски.

"Однако обратной стороной этого процесса является увеличение фактов мошенничества. Все чаще мы сталкиваемся со случаями дезинформации и медиавбросами, направленными на манипуляцию общественным мнением, дискредитацию власти, разжигание розни. Это создает серьезные риски для безопасности граждан и стабильности в стране. Поэтому необходимо рассмотреть вопрос законодательного закрепления ответственности интернет-платформ за распространение деструктивного контента. Но укрепление кибербезопасности ни в коем случае не должно замедлить процесс цифровизации", – поручил глава государства.

Президент заявил, что в обществе складывается мнение, что усилия государства по защите граждан от кибермошенников недостаточны.

"Статистика показывает негативную динамику: ежегодно регистрируется свыше 20 тыс. случаев интернет-мошенничеств, из которых около 80% остаются нераскрытыми. Поэтому правительству совместно с правоохранительными органами и финансовыми регуляторами надо обеспечить максимальную защиту персональных данных граждан", – озвучил Токаев.

Ранее Касым-Жомарт Токаев посоветовал затянуть пояса и жить по средствам. По его словам, экономика растет, но нерешенных проблем по-прежнему много.