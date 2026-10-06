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Право

В Казахстане усиливают поддержку специалистов при переезде в сельскую местность

Деньги, тенге, национальная валюта РК, курс тенге, фото - Новости Zakon.kz от 06.10.2026 09:52 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
Министр национальной экономики приказом от 29 сентября 2026 года внес изменения в Перечень специалистов, имеющих право на подъемное пособие и бюджетный кредит на приобретение или строительство жилья при переезде в сельскую местность, сообщает Zakon.kz.

В перечень включены специалисты в сфере архивного дела и цифровых технологий. Кроме того, поддержка теперь предусмотрена не только для прибывших в село, но и для вернувшихся с обучения для работы и проживания в сельском населенном пункте.

Размеры поддержки сохраняются на прежнем уровне:

  • подъемное пособие – 100 МРП,
  • бюджетный кредит – до 2 500 МРП для районных административных центров и до 2 000 МРП для других сельских населенных пунктов.

Установлено, что специалист может обратиться за поддержкой в течение трех лет с момента прибытия (регистрации).

Помимо этого, расширены основания для приостановления оказания госуслуги, в том числе при ошибках в документах, неполном пакете документов, чрезвычайных обстоятельствах, командировке или стационарном лечении.

При строительстве жилья получатель должен не менее чем за 10 рабочих дней уведомить органы Государственного архитектурно-строительного контроля о начале строительства.

Приказ вводится в действие с 16 октября.

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Фото Элина Черногрицкая
Элина Черногрицкая
Обозреватель отдела "Право"
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