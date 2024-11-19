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Девочки из Алматы сняли вирусное видео о том, как преобразилась их любимая аллея

Девочки из Алматы сняли вирусное видео о том, как преобразилась их любимая аллея, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 09:14 Фото: пресс-служба акимата Алматы
Недавно в соцсетях появилось видео, которое привлекло внимание пользователей. Главными героями этого ролика стали две маленькие жительницы Алматы, Айя и Диана, которые в креативной форме рассказали о том, как преобразилась их любимая аллея в микрорайоне "Жулдыз" Турксибского района.

Судя по видеороликам и фотографиям, размещенным в Instagram, аллея превратилась в настоящую фотозону, где проводятся семейные фото и видеосессии. Здесь есть современные детские и спортивные площадки, красивые архитектурные формы, зеленые зоны, предусмотрено множество удобных скамеек.

Девочки из Алматы сняли вирусное видео о том, как преобразилась их любимая аллея, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 09:14

Фото: пресс-служба акимата Алматы

При этом все хорошо освещено. Отреставрированный баскетбольный корт и другие элементы благоустройства сделали пространство удобным для активного отдыха и досуга не только.

Реконструкция аллеи, которая завершилась в прошлом месяце, стала возможной благодаря программе "Бюджет народного участия" (БНУ). По поручению Ерболата Досаева, в 2024 году финансирование программы БНУ было увеличено до 2 млрд тенге, что позволило значительно расширить масштабы и возможности для реализации подобных инициатив.

Девочки из Алматы сняли вирусное видео о том, как преобразилась их любимая аллея, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 09:14

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Девочки из Алматы сняли вирусное видео о том, как преобразилась их любимая аллея, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 09:14

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Напомним, что в рамках программы "Бюджет народного участия" жители могут предложить свои идеи по благоустройству своих районов, проработать их до уровня проектов и затем проголосовать за них в онлайн-формате.

Так, например, идея реконструкции аллеи в Жулдызе была поддержана местным населением и успешно реализована.

Девочки из Алматы сняли вирусное видео о том, как преобразилась их любимая аллея, фото - Новости Zakon.kz от 19.11.2024 09:14

Фото: пресс-служба акимата Алматы

Проект стал символом того, как с помощью активного участия граждан можно преобразить свой район, создать пространство для отдыха, общения и досуга. А видео Айи и Дианы стало ярким напоминанием о том, как важно слышать и поддерживать инициативы жителей, ведь даже самые маленькие участники могут стать инициаторами хороших и положительных изменений.

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