Учителя Алматы взорвали соцсети своим праздничным видео

Учителя школы-гимназии №8 Алмалинского района города Алматы очаровали пользователей соцсетей креативным видео, сообщает Zakon.kz.

В рамках Дня Республики учителя приняли участие в трендовом видео, которое разместили на странице школы в Instagram. Их настроение, эмоции, национальные костюмы, символизирующие наше культурное наследие и единство, не оставили равнодушными пользователей соцсетей.

"До чего же позитивные учителя", – восхитились роликом ученики и их родители.

В числе тех, кому алматинские учителя подняли настроение, много незнакомцев, которые также оставили им теплые пожелания и слова благодарности.

23 октября президент Касым-Жомарт Токаев вручил награды большой группе граждан Казахстана, в числе которых и школьные учителя.