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Учителя Алматы взорвали соцсети своим праздничным видео

Школьники, ученики младших классов, начальные классы, школа, ученики за партой, школьный кабинет, класс, школьные занятия, уроки, учитель, педагог, преподаватель , фото - Новости Zakon.kz от 25.10.2024 08:31 Фото: Zakon.kz
Учителя школы-гимназии №8 Алмалинского района города Алматы очаровали пользователей соцсетей креативным видео, сообщает Zakon.kz.

В рамках Дня Республики учителя приняли участие в трендовом видео, которое разместили на странице школы в Instagram. Их настроение, эмоции, национальные костюмы, символизирующие наше культурное наследие и единство, не оставили равнодушными пользователей соцсетей.

"До чего же позитивные учителя", – восхитились роликом ученики и их родители.

В числе тех, кому алматинские учителя подняли настроение, много незнакомцев, которые также оставили им теплые пожелания и слова благодарности.

23 октября президент Касым-Жомарт Токаев вручил награды большой группе граждан Казахстана, в числе которых и школьные учителя.

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