"Это страшно": омбудсмен отреагировала на видео с подростками без сознания в центре Алматы

Фото: pexels

В соцсетях появилось видео, как на одной из центральных улиц в Алматы на земле сидели и лежали дети в бессознательном состоянии. Прохожие вызвали им скорую. О том, что произошло, Zakon.kz рассказала городской детский омбудсмен Диана Ерлан.

О произошедшем стало известно из публикации общественного деятеля Сауле Бикитеевой. "Им было плохо, купила воду, вызвала скорую. Пусть родители видят и смотрят за детьми. Это что-то странное и страшное. 6 подростков на Арбате", – описала ситуацию юрист. Советник акима Алматы Диана Ерлан 28 июля 2025 года выступила с заявлением. "По подросткам в Алматы, распивавшим спиртные напитки. Подростки были установлены и доставлены в Управление полиции (УП). Двое детей доставлены в детскую городскую клиническую больницу (ДГКБ) с алкогольным отравлением. Остальные – для медицинского освидетельствования". Диана Ерлан Полная картина произошедшего, уточнила она, устанавливается полицией. "Составлены административные протоколы по ст. 440 ч. 2 КРК об АП. Данный факт зарегистрирован в УП. Собранные материалы будут направлены в Комиссию по делам несовершеннолетних по месту жительства". Диана Ерлан В заключительной части сказано, что двое подростков являются жителями Алматинской области. Буквально недавно, 22 июля, в МВД заявили, что каникулы – не только время отдыха, но и период, когда возрастает число правонарушений среди подростков. В связи с этим полицейские дали советы школьникам и их родителям, как провести лето без штрафов и протоколов.

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