Пожилой мужчина провалился в глубокий колодец в Актобе
Фото: скриншот видео
Спасательная операция проводилась в жилом массиве "Жанаконыс-2" района Астана в Актобе, сообщает Zakon.kz.
65-летний мужчина провалился в открытый колодец глубиной около трех метров и самостоятельно не смог выбраться.
"Спасатели МЧС оперативно прибыли и установили лестницу в колодец, после чего мужчина поднялся по ней. Спасенный доставлен домой. Спасатели закрыли колодец крышкой", – рассказали в министерстве.
Ранее спасатели помогли водителю выбраться из снежного плена.
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