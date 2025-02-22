Пожилой мужчина провалился в глубокий колодец в Актобе

Спасательная операция проводилась в жилом массиве "Жанаконыс-2" района Астана в Актобе, сообщает Zakon.kz.

65-летний мужчина провалился в открытый колодец глубиной около трех метров и самостоятельно не смог выбраться.

"Спасатели МЧС оперативно прибыли и установили лестницу в колодец, после чего мужчина поднялся по ней. Спасенный доставлен домой. Спасатели закрыли колодец крышкой", – рассказали в министерстве.

Ранее спасатели помогли водителю выбраться из снежного плена.