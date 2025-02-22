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Происшествия

Пожилой мужчина провалился в глубокий колодец в Актобе

помощь спасателей, фото - Новости Zakon.kz от 22.02.2025 13:48 Фото: скриншот видео
Спасательная операция проводилась в жилом массиве "Жанаконыс-2" района Астана в Актобе, сообщает Zakon.kz.

65-летний мужчина провалился в открытый колодец глубиной около трех метров и самостоятельно не смог выбраться.

"Спасатели МЧС оперативно прибыли и установили лестницу в колодец, после чего мужчина поднялся по ней. Спасенный доставлен домой. Спасатели закрыли колодец крышкой", – рассказали в министерстве.

Ранее спасатели помогли водителю выбраться из снежного плена.

Фото Елена Беляева
Елена Беляева
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