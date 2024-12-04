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Вопросы профилактики повторной преступности рассмотрели на Координационном совете в Жамбылской области

Вопросы профилактики повторной преступности, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 13:31 Фото: прокуратура Жамбылской области
На недавнем Координационном совете по обеспечению законности и правопорядка с участием акимов и руководителей правоохранительных органов региона обсуждены ключевые вопросы профилактики повторной преступности среди лиц, ранее совершавших правонарушения.

Результаты прокурорских проверок выявили факты совершения подучетными лицами повторных уголовных и административных правонарушений, а также случаи выезда за пределы поднадзорной территории.

Аким области Ербол Карашукеев подчеркнул важность социальной реабилитации и трудоустройства лиц, акцентировав внимание акимов районов и города на необходимость реализации комплексных программ, способствующих интеграции данной категории лиц в общество.

Вопросы профилактики повторной преступности, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 13:31

Фото: прокуратура Жамбылской области

Прокурор области Нургалым Абдиров отметил необходимость налаживания эффективного взаимодействия между службами пробации и органами внутренних дел, а также ужесточения требований по своевременному направлению представлений в суд о замене неотбытой части наказания на лишение свободы для злостных нарушителей.

По акту прокурорского надзора служба пробации направила 45 представлений в суд, из них 15 удовлетворены судом, остальные находятся на стадии рассмотрения.

В целом, с начала текущего года 98 лиц были лишены свободы за нарушения судом установленных ограничений. Эти меры способствовали снижению рецидивной преступности и улучшению криминогенной ситуации в регионе. Работа по профилактике правонарушений продолжается.

Вопросы профилактики повторной преступности, фото - Новости Zakon.kz от 04.12.2024 13:31

Фото: прокуратура Жамбылской области

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