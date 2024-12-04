Вопросы профилактики повторной преступности рассмотрели на Координационном совете в Жамбылской области
Результаты прокурорских проверок выявили факты совершения подучетными лицами повторных уголовных и административных правонарушений, а также случаи выезда за пределы поднадзорной территории.
Аким области Ербол Карашукеев подчеркнул важность социальной реабилитации и трудоустройства лиц, акцентировав внимание акимов районов и города на необходимость реализации комплексных программ, способствующих интеграции данной категории лиц в общество.
Фото: прокуратура Жамбылской области
Прокурор области Нургалым Абдиров отметил необходимость налаживания эффективного взаимодействия между службами пробации и органами внутренних дел, а также ужесточения требований по своевременному направлению представлений в суд о замене неотбытой части наказания на лишение свободы для злостных нарушителей.
По акту прокурорского надзора служба пробации направила 45 представлений в суд, из них 15 удовлетворены судом, остальные находятся на стадии рассмотрения.
В целом, с начала текущего года 98 лиц были лишены свободы за нарушения судом установленных ограничений. Эти меры способствовали снижению рецидивной преступности и улучшению криминогенной ситуации в регионе. Работа по профилактике правонарушений продолжается.
Фото: прокуратура Жамбылской области