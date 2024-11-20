В Кызылорде осудили организаторов лото, заработавших на подписчиках более 68 млн тенге

Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин

В Кызылорде прошел суд над организаторами незаконных азартных игр. На скамье подсудимых оказались жители Кызылординской и Улытауской областей. Все они получили от 2,5 до 3,5 лет ограничения свободы, передает корреспондент Zakon.kz.

По информации управления Департамента экономических расследований по Кызылординской области, четверо подсудимых организовали незаконную азартную игру в Instagram. "Профиль назывался tompikz.kz, и здесь они играли в лото со своими подписчиками. Подписчиков у них собралось 402 тысячи. Благодаря своей популярности в социальных сетях еще открыли группу в WhatsApp, где подсудимые также систематически проводили незаконные азартные игры, рекламу различных товаров и услуг. За ними следили более 400 тысяч подписчиков со всей республики. В результате с января по июль 2024 года подсудимые заработали преступным путем 69 822 994 тенге", – рассказал заместитель руководителя Следственного управления Департамента экономических расследований по Кызылординской области Медеу Таубай. Приговором суда осужденным назначено наказание в виде ограничения свободы на 2 года 6 месяцев и 3 года 6 месяцев. Приговор вступил в законную силу. Читайте также Синоптики рассказали о погоде на три дня в Астане, Алматы и Шымкенте Казахстанцам рекомендуют покинуть Украину Правила рыбалки: как законопроект об аквакультуре повлияет на жителей сел

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