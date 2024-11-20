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В Кызылорде осудили организаторов лото, заработавших на подписчиках более 68 млн тенге

Тенге, деньги, финансовая пирамида, Казахстан, фото - Новости Zakon.kz от 20.11.2024 17:04 Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
В Кызылорде прошел суд над организаторами незаконных азартных игр. На скамье подсудимых оказались жители Кызылординской и Улытауской областей. Все они получили от 2,5 до 3,5 лет ограничения свободы, передает корреспондент Zakon.kz.

По информации управления Департамента экономических расследований по Кызылординской области, четверо подсудимых организовали незаконную азартную игру в Instagram.

"Профиль назывался tompikz.kz, и здесь они играли в лото со своими подписчиками. Подписчиков у них собралось 402 тысячи. Благодаря своей популярности в социальных сетях еще открыли группу в WhatsApp, где подсудимые также систематически проводили незаконные азартные игры, рекламу различных товаров и услуг. За ними следили более 400 тысяч подписчиков со всей республики. В результате с января по июль 2024 года подсудимые заработали преступным путем 69 822 994 тенге", – рассказал заместитель руководителя Следственного управления Департамента экономических расследований по Кызылординской области Медеу Таубай.

Приговором суда осужденным назначено наказание в виде ограничения свободы на 2 года 6 месяцев и 3 года 6 месяцев.

Приговор вступил в законную силу.

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