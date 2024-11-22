В Уральске отметили 125-летие казахстанской нефти и 45-летие открытия Карачаганакского месторождения

15 ноября 2024 года в Уральске прошло торжественное мероприятие, посвященное сразу двум знаковым событиям: 125-летию казахстанской нефтяной промышленности и 45-летию открытия Карачаганакского месторождения. Организатором праздника выступила компания "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В."

На мероприятии во Дворце культуры "Атамекен" присутствовали ветераны нефтегазовой отрасли, первооткрыватели Карачаганака, представители акимата Западно-Казахстанской области, Министерства энергетики РК, материнских компаний КПО, а также партнёры и журналисты.

Генеральный директор КПО Марко Марсили отметил важность этих исторических дат.

"125-летие казахстанской нефти – это символ устойчивости и поступательного развития отрасли. Мы чтим память первопроходцев Карачаганака и с гордостью продолжаем их дело", – подчеркнул он.

Фото: пресс-служба компании "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В".

Вице-министр энергетики А.Ж. Жумауов отметил вклад нефтяной промышленности в экономику страны и выразил благодарность ветеранам, которые стояли у истоков её становления. Заместитель акима ЗКО Т.Е. Каюпов подчеркнул роль Карачаганака как одного из крупнейших нефтегазовых проектов, усиливающих позиции Казахстана на мировом рынке.

Особое внимание на мероприятии было уделено новому проекту Batys AgroHab, который направлен на развитие аграрного сектора Западно-Казахстанской области. Проект предполагает обучение фермеров современным агротехнологиям, развитие кооперации между хозяйствами и помощь в создании эффективных каналов сбыта.

Фото: пресс-служба компании "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В".

Для реализации инициативы был подписан меморандум о сотрудничестве между компаниями Eni, Shell, КПО и общественным объединением "Фонд Евразия Центральной Азии".

"Проект позволит фермерам получить доступ к грантовому финансированию. Это важный шаг для устойчивого развития сельских сообществ региона", – отметила директор программ Фонда Салтанат Ногайбаланова.

Фото: пресс-служба компании "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В".

Одним из ярких моментов вечера стало награждение ветеранов-первооткрывателей Карачаганака и лучших сотрудников КПО. Им вручили медали, почетные грамоты и благодарственные письма.

Гости мероприятия увидели документальные фильмы о развитии нефтяной отрасли и Карачаганакского месторождения, а завершился вечер праздничным концертом с участием мастеров искусств региона.

Празднование стало напоминанием о том, как далеко продвинулась казахстанская нефтяная промышленность за 125 лет. Запуск Batys AgroHab подчеркнул важность комплексного подхода к развитию экономики региона, соединяя прошлые достижения с перспективами будущего.

Фото: пресс-служба компании "Карачаганак Петролиум Оперейтинг Б.В".

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