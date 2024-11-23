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КМГ и Татнефть приступили к бурению поисковой скважины глубиной 5500 метров

КМГ, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 17:09 Фото: пресс-служба КМГ
В старте буровых работ приняли участие председатель правления АО НК "КазМунайГаз" (КМГ) Асхат Хасенов и генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов, а также первый заместитель председателя правления КМГ Курмангазы Исказиев (Атырауская область), сообщает Zakon.kz.
КМГ, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 17:09

Фото: пресс-служба КМГ

"Начало бурения первой поисковой скважины на участке Каратон Подсолевой – важный шаг для укрепления ресурсной базы Казахстана. Этот проект демонстрирует нашу приверженность стратегическим приоритетам, направленным на прирост запасов и освоение сложных участков недр. Мы уверены, что совместные усилия с "Татнефтью" принесут ощутимый результат и внесут значительный вклад в нефтегазовый потенциал страны, – подчеркнул Хасенов.
КМГ, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 17:09

Фото: пресс-служба КМГ

"Наша компания взаимодействует с казахстанскими коллегами по самым разным направлениям. Сегодняшнее событие – практическое подтверждение успешного продолжения нашего сотрудничества. У участка Каратон Подсолевой хороший потенциал, который благодаря всесторонней поддержке правительства Казахстана может стать основой для новых успешных совместных проектов", – отметил генеральный директор ПАО "Татнефть" Наиль Маганов.
КМГ, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 17:09

Фото: пресс-служба КМГ

Проект "Каратон Подсолевой" реализуется в рамках Улучшенного модельного контракта, который значительно повысил инвестиционную привлекательность сложных месторождений Казахстана. Данный механизм предоставляет важные регуляторные и фискальные преференции, создавая условия для разведки и разработки сложных участков недр.

Поиск углеводородов в глубоких горизонтах сопряжен с высокими техническими вызовами, включая значительную глубину, потенциально высокое пластовое давление, наличие сероводорода и большую толщину солевых отложений.

КМГ, фото - Новости Zakon.kz от 23.11.2024 17:09

Фото: пресс-служба КМГ

Участок Каратон Подсолевой расположен вблизи крупного месторождения Тенгиз и действующих месторождений АО "Эмбамунайгаз".

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