Общество

С 1 февраля изменятся правила ввода в эксплуатацию высотных домов в Казахстане

Дом, жилье, квартира, недвижимость, покупка дома, покупка жилья, покупка недвижимости, покупка квартиры, аренда, аренда квартиры, аренда дома, аренда жилья, съемное жилье, съемная квартира, съемный дом, продажа дома, продажа жилья, продажа квартиры, ипотека, ипотечная программа, ипотечное жилье, дом в ипотеку, квартира в ипотеку, цены на квартиры, цены на жилье, цены на дома, фото - Новости Zakon.kz от 16.01.2026 14:16 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в своем ответе на депзапрос сообщил об изменениях в правилах приема и ввода в эксплуатацию высотных домов, передает корреспондент Zakon.kz.

Изменения касаются сферы пожарной безопасности.

"В соответствии с поправками, внесенными в закон "О гражданской защите", с 1 февраля 2026 года многоквартирные жилые дома высотой более 28 метров перед приемкой и вводом в эксплуатацию будут подлежать получению заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности в порядке, установленном законом "О разрешениях и уведомлениях", – говорится в ответе.

Выдача данного заключения будет осуществляться территориальным подразделением уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.

"В ходе осуществления данной функции территориальным подразделением уполномоченного органа будет проводиться пожарно-техническое обследование построенного объекта на соответствие выполненных строительно-монтажных работ требованиям пожарной безопасности. Порядок выдачи заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности определен соответствующими правилами", – добавил Скляр.

Ранее мы писали, что в сфере обеспечения пожарной безопасности появится новый орган.

Азамат Сыздыкбаев
