С 1 февраля изменятся правила ввода в эксплуатацию высотных домов в Казахстане
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в своем ответе на депзапрос сообщил об изменениях в правилах приема и ввода в эксплуатацию высотных домов, передает корреспондент Zakon.kz.
Изменения касаются сферы пожарной безопасности.
"В соответствии с поправками, внесенными в закон "О гражданской защите", с 1 февраля 2026 года многоквартирные жилые дома высотой более 28 метров перед приемкой и вводом в эксплуатацию будут подлежать получению заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности в порядке, установленном законом "О разрешениях и уведомлениях", – говорится в ответе.
Выдача данного заключения будет осуществляться территориальным подразделением уполномоченного органа в сфере гражданской защиты.
"В ходе осуществления данной функции территориальным подразделением уполномоченного органа будет проводиться пожарно-техническое обследование построенного объекта на соответствие выполненных строительно-монтажных работ требованиям пожарной безопасности. Порядок выдачи заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности определен соответствующими правилами", – добавил Скляр.
Ранее мы писали, что в сфере обеспечения пожарной безопасности появится новый орган.
