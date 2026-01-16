С 1 февраля изменятся правила ввода в эксплуатацию высотных домов в Казахстане

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Первый заместитель премьер-министра Роман Скляр в своем ответе на депзапрос сообщил об изменениях в правилах приема и ввода в эксплуатацию высотных домов, передает корреспондент Zakon.kz.

Изменения касаются сферы пожарной безопасности. "В соответствии с поправками, внесенными в закон "О гражданской защите", с 1 февраля 2026 года многоквартирные жилые дома высотой более 28 метров перед приемкой и вводом в эксплуатацию будут подлежать получению заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности в порядке, установленном законом "О разрешениях и уведомлениях", – говорится в ответе. Выдача данного заключения будет осуществляться территориальным подразделением уполномоченного органа в сфере гражданской защиты. "В ходе осуществления данной функции территориальным подразделением уполномоченного органа будет проводиться пожарно-техническое обследование построенного объекта на соответствие выполненных строительно-монтажных работ требованиям пожарной безопасности. Порядок выдачи заключения о соответствии объекта требованиям пожарной безопасности определен соответствующими правилами", – добавил Скляр. Ранее мы писали, что в сфере обеспечения пожарной безопасности появится новый орган.

