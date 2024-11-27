В Усть-Каменогорске из-за смога школьников переводят на онлайн-обучение

Неблагоприятные метеоусловия – отсутствие ветра и густой туман – стали причиной появления сильнейшего смога в Усть-Каменогорске, где на протяжении последних нескольких дней жители жалуются на плохое самочувствие, сообщает Zakon.kz.

Сообщения об объявлении неблагоприятных метеоусловий (НМУ) от ДЧС ВКО рассылаются ежедневно, начиная с 23 ноября 2024 года.

"В осенне-зимний период с октября по январь наибольшее количество дней с неблагоприятными метеоусловиями. Причина в установлении антициклонального типа погоды, когда наблюдаются штиль, безветрие, туман и инверсия. Продолжительность – от 5 до 14 дней в месяц", – сообщила начальник отдела метеопрогнозов РГП "Казгидромет" Любовь Бухтоярова.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

Однако, по словам самих жителей Усть-Каменогорска, и раньше бывали безветренные дни, но такого "газа", как говорят горожане, они давно не ощущали.

"Я 40 лет живу в Усть-Каменогорске, что такое неблагоприятные метеоусловия, "газ" и туман, поверьте, знаю. При тумане в горле так не жжет. Сегодня не просто дышать, смотреть невозможно – глаза режет на улице. А дети как болеют? У меня дочь в 9 классе учится, сегодня у них полкласса не пришли на урок – дома с кашлем, с температурой, рвотой и диареей. Это не туман, это явное отравление", – возмущается жительница города Сауле Смагулова.

Возмущения родителей и их требования перевести детей на онлайн-обучение были услышаны. Впервые из-за этого школьников Усть-Каменогорска перевели на онлайн-обучение.

Так, сегодня в 64 школах Усть-Каменогорска сократили последние два урока второй смены. 28-29 ноября 2024 года учащиеся первой и второй смен – всего более 53 тысяч школьников – переводятся на дистанционное обучение. По данным некоторых родителей, в родительских чатах детских садов также предложили оставить детей дома.

Фото: Zakon.kz/Кира Мороз

В Управлении здравоохранения ВКО сообщили, что в последние дни на 11% произошел рост обращений с заболеваниями верхних дыхательных путей. Однако диагнозов, связанных с воздействием химических веществ, по официальной информации, нет. В то же время в ведомстве рассказали, что продолжают анализ статистики по заболеваниям органов дыхания за 2024 год.

По данным за 9 месяцев 2024 года, в Усть-Каменогорске было пролечено более 72 тысяч пациентов с патологией верхних дыхательных путей. Дело в том, что диагноз "химический ожог горла" по-прежнему не ставят – его просто нет в международной классификации болезней. Зато в Управлении здравоохранения щедро дают советы, что делать при НМУ: максимально сократить время пребывания на открытом воздухе, воздержаться от физической активности на улице, использовать защитные маски.

Кстати, на проблему экологии обратил внимание и аким ВКО Ермек Кошербаев. Он отметил несоответствие данных ответственных управлений и департаментов о качестве воздуха во время НМУ.

"Я не могу говорить людям о том, что превышения ПДК нет, когда я сам начинаю кашлять при выходе на улицу. Люди должны знать об обстановке в каждом районе города, в том числе и в зоне промышленных предприятий", – сказал Ермек Кошербаев.

Прокомментировали ситуацию и в Департаменте экологии ВКО. Здесь ответили, что постоянно проводят мониторинг качества воздуха.

"Предварительные результаты показывают превышение максимально разовых предельно допустимых концентраций по взвешенным веществам и сажe. Дополнительно РГП "Казгидромет" зафиксировало превышение среднесуточных ПДК по оксиду углерода, PM2.5 и диоксиду серы", – пояснили в Департаменте экологии ВКО.

Здесь также подчеркнули, что специалисты проводят проверки каждый час.