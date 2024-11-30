В Мангистауской области в два раза выросла заболеваемость туберкулезом среди детей

В текущем году в сравнении с прошлым показатель заболеваемости туберкулезом среди детей в регионе вырос в два раза. Такие данные привели в Мангистауском областном центре фтизиопульмонологии, сообщает Zakon.kz.

По информации Lada.kz, за последние 10 лет уровень заболеваемости и смертности от туберкулеза в Мангистауской области имеет устойчивую тенденцию к снижению. Так, если в 2014 году показатель заболеваемости туберкулезом составил 71,2 на 100 тыс. населения, то в 2023 году – 31,8 на 100 тыс. населения, темп снижения – 55,3%.

В 2014 году показатель смертности составил 5,4 на 100 тысяч населения, по итогам 2023 года данный показатель составил 0,8 на 100 тыс. населения, темп снижения – 85,2%.

По итогам 10 месяцев 2024 года показатель общей заболеваемости в регионе составил 30,0 на 100 тысяч человек, что на 7,9% выше, чем за аналогичный период 2023 года.

По возрастной структуре показатель заболеваемости среди детей (0-17 лет) вырос с 6,9 до 14,6 (на 111,6%) на 100 тыс.населения, увеличившись по абсолютной численности на 26 случаев или в 2,2 раза. Отмечается рост заболеваемости туберкулезом среди детей с 0 до 14 случаев в Тупкараганском районе, с 2 до 5 в Жанаозене, с 4 до 6 в Бейнеуском районе, с 5 до 15 в Актау. Показатель Бейнеуского района в 1,3 раза выше областного, Тупкараганского – в 5,7 раза.

"Рост заболеваемости среди детей связан с увеличением охвата детей обследованием методом Диаскинтеста, то есть увеличением выявления. Выполнение плана по итогам 10 месяцев – 185,5%. Детям школьного возраста проводится скрининг на туберкулез, который заключается в постановке пробы Манту по плану (дети с положительными результатами Манту далее обследуются методом Диаскинтест), в проведении флюорографического обследования детям старше 15 лет", – пояснили в центре.

В регионе выявление туберкулеза, регистрация, лечение в амбулаторной стадии, а также диспансерное наблюдение осуществляются по месту жительства в прикрепленной медицинской организацией гражданина.

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