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Законодательство РК

В Казахстане стало проще восстановить утерянные документы об образовании

Мобильная связь, мобильный интернет, сотовая связь, телефон в руках, социальные сети, звонки , фото - Новости Zakon.kz от 03.12.2024 11:52 Фото: pexels
Казахстанцам упростили подтверждение подлинности документов о среднем и послесреднем образовании. Теперь все можно сделать через мобильное приложение eGov Mobile, сообщает Zakon.kz.

Ранее эта услуга была доступна только на портале eGov.kz.

Кроме того, новая функция значительно упрощает процесс получения дубликатов утраченных документов и подтверждения факта получения образования за рубежом.

"Благодаря этому пользователи могут быстро и удобно оформить удостоверение о признании подлинности ранее полученного образования, восстановить утраченный документ, подтверждающий факт его получения, или подтвердить зарубежное образование", – отмечают специалисты Управления по связям с общественностью АО "НИТ".

Чтобы получить услугу, необходимо:

  • авторизоваться в приложении eGov Mobile и перейти в раздел "Услуги" – "Образование";
  • выбрать нужную услугу "Признание документов о среднем, техническом и профессиональном, послесреднем образовании";
  • заполнить необходимые поля, прикрепить документы и дать согласие на использование персональных данных;
  • подписать заявку с помощью Face ID/Touch ID.

Затем отслеживать результаты и статус заявки пользователь может в личном кабинете приложения.

Ранее сообщалось о других возможностях. Теперь казахстанцы перед покупкой автомобиля могут проверить историю транспорта со смартфона.

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Образование eGov Казахстан 2024 год Госуслуги Документы Мобильные приложения Мобильные телефоны Смартфоны eGov
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