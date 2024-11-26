Жестокое избиение мальчика в туалете школы Астаны попало на видео
Фото: Zakon.kz
В Казнете 26 ноября распространяется видео, на котором школьника жестоко избивают в школьном туалете в одной из школ Астаны, сообщает Zakon.kz.
По информации авторов ролика, инцидент произошел в средней школе №106.
В столичном Департаменте полиции Zakon.kz сообщили, что данный факт зарегистрирован в полиции.
"Родители школьника привлекаются к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию ребенка. Материалы направлены в суд и в комиссию по защите прав несовершеннолетних при акимате города. Полицией также в Управление образования направлено представление о недопущении подобных фактов", – рассказали в полиции.
Ранее сообщалось, что драка подростков в Петропавловске закончилась госпитализацией.
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