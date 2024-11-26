Жестокое избиение мальчика в туалете школы Астаны попало на видео

Фото: Zakon.kz

В Казнете 26 ноября распространяется видео, на котором школьника жестоко избивают в школьном туалете в одной из школ Астаны, сообщает Zakon.kz.

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