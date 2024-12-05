Берик Асылов о задачах прокуратуры: Закон и порядок

Ежегодно 6 декабря работники прокуратуры Казахстана отмечают профессиональный праздник. В преддверии этого события Генеральный прокурор Берик Асылов рассказал об основных этапах становления прокуратуры, изменениях в надзорной деятельности и главных принципах ее работы, сообщает Zakon.kz

По его словам, в первую очередь, прокуратура сосредотачивает свой надзорный потенциал на защите фундаментальных ценностей Конституции – человека, его жизни, прав и свобод.

"В работе органов прокуратуры главным постулатом является соблюдение закона и порядка", – подчеркнул он.

Асылов напомнил, что важной страницей в истории надзорного органа страны стало принятие 6 декабря 1991 года постановления Верховного Совета "Об образовании единой системы органов прокуратуры Казахской ССР, обеспечении их самостоятельности и независимости".

Именно с этого дня начинается исчисление летописи казахстанской прокуратуры.

"Особое значение имеет принятие Конституции нашей страны в 1995 году. Она закрепила принципиально важные моменты, присущие государству с президентской формой правления, в частности, прямую подотчетность прокуратуры главе государства, ее независимость от других госорганов, а также единую централизованную систему органов высшего надзора с подчинением нижестоящих прокуроров вышестоящим и Генеральному прокурору". Берик Асылов

Новый виток в истории прокуратуры начался с 2022 года с внесением изменений в основной закон на республиканском референдуме. Обновленная Конституция придала закону о прокуратуре конституционный статус.

Продолжая он заявил, что самое многофункциональное полномочие прокуратуры – это осуществление высшего надзора за соблюдением законности.

"Прокуроры обеспечивают законность в уголовно-правовой сфере, включая оперативно-розыскную деятельность, досудебное расследование, поддержание обвинения в суде. Прокуроры могут образовать следственно-оперативные группы и возглавлять их, расследовать дело сами. С начала 2023 года досудебное расследование пыток перешло в исключительную компетенцию прокуроров. Также мы осуществляем надзор за законностью вступивших в силу судебных приговоров, исполнением уголовных наказаний, соблюдением прав лиц, находящихся в местах лишения свободы, пробацией и ресоциализацией лиц, отбывших наказания. Таким образом, работа прокуратуры охватывает весь цикл уголовно-правовой сферы", – уточнил Асылов в интервью "Казахстанскрй правды".

Кроме того, в зоне постоянного внимания сфера трудовых правоотношений. К примеру, в 2024 году по актам прокуратуры защищены права 122 тысяч работников, взыскано заработной платы на сумму 278 миллионов тенге. Вместе с тем в сфере транспорта защищены интересы государства на сумму более 640 миллионов тенге.

Одним из ключевых направлений, как уточнил Асылов, является международное сотрудничество.

Что касается актуальных направлений – возврат государству незаконно приобретенных активов.

"В июле 2023 года Парламент принял одноименный закон, который заложил основу этой работы. В Генпрокуратуре создан самостоятельный Комитет по возврату активов, который является рабочим органом соответствующей Комиссии при Правительстве. В Комитете работает профессиональный коллектив юристов, экономистов, специалистов банковской сферы, иных направлений. Ими постоянно анализируется огромный массив документов, связанных с разными отраслями экономики". Берик Асылов

Он уточнил, что работа по возврату активов началась еще до принятия закона. На сегодняшний день уже возращено активов на сумму порядка двух триллионов тенге.

Далее Асылов остановился подробно на модернизации уголовно-правовой системы. Она была проведена десять лет назад с принятием действующих уголовного, уголовно-процессуального и уголовно-исполнительного законодательства.

Ключевым шагом реформирования является введение трехзвенной модели уголовного процесса по опыту стран ОЭСР.

"Сейчас уголовный процесс работает по такой схеме. Главное – создан дополнительный правозащитный барьер, который ограждает людей от необоснованных решений следственных органов еще на начальной стадии досудебного расследования. Ключевые решения следственных органов без согласования с прокурором не имеют юридическую силу и правовых последствий". Берик Асылов

Он подчеркнул еще один важный момент. Для адвокатов, потерпевших, их защитников, и других лиц, кто является участником уголовного процесса, досудебное расследование стало доступным. Сейчас следователи перестали быть единоличными "хозяевами" материалов уголовного дела. Для этого мы ввели портал "Публичный сектор", через который можно удаленно ознакомиться и получать необходимые процессуальные документы.

Затем Асылов заявил, что в вопросах пыток прокуратура занимает жесткую позицию.

Особое внимание уделяется предупреждению пыток в пенитенциарной системе. Любой сигнал от осужденных о жестоком обращении рассматривается через призму пыток.

"Дежурные прокуроры ежедневно посещают учреждения, проводят внезапные проверки, в том числе в ночное время. Ввели в практику анонимное анкетирование осужденных. Профилактический эффект указанной работы виден. В текущем году регистрация фактов пыток в учреждениях значительно снизилась – с 24 до 5 дел, по пыткам в колониях осуждено 17 человек". Берик Асылов

В заключительной части Асылов отметил, что прокуратура всегда была и сейчас остается большой школой, где сотрудник на протяжении профессионального пути становится универсальным юристом, который разбирается и в уголовном, и в гражданском законодательстве, участвует в судебных процессах по разным направлениям юриспруденции, должен быть оратором, уметь убеждать, ориентироваться в законах.

"Конечно, работа в прокуратуре очень сложная, требует от сотрудников максимальной собранности, принципиальности, ответственности и мобильности. Сегодня молодежь эрудирована, многие знают несколько языков, разбираются в IT-технологиях. Эти качества очень важны в правоохранительной сфере, ведь мы видим, какие возникают новые угрозы и криминальные риски, связанные с использованием искусственного интеллекта, и на них нужно быстро и адекватно реагировать, вырабатывать и внедрять инновационные подходы в обеспечении законности". Берик Асылов

Завершая Асылов пожелал всему личному составу и ветеранам прокуратуры счастья, благополучия и крепкого здоровья.