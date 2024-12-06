Зеленый и чистый Алматы: что сделано и что запланировано

6 декабря 2024 года на сессии маслихата аким Алматы Ерболат Досаев рассказал, какие меры принимаются для улучшения благоустройства города, сообщает Zakon.kz.

Он отметил, что для достижения нового качества благоустройства и расширения зеленого фонда финансирование этих направлений увеличится на 40%, или 50 млрд тенге, до 170,5 млрд тенге в 2025 году.

"В рамках инициированной главой государства программы "Таза Казакстан" акиматом принимаются системные меры по благоустройству и озеленению нашего любимого города. Это наши главные приоритеты по созданию комфортной городской среды и повышению качества жизни алматинцев", – сказал Ерболат Досаев.

Для обеспечения комфортной городской среды приняты новые Правила благоустройства, введены трехлетние договоры на комплексное содержание дворов, а также пересмотрены подходы к ремонту фасадов домов вдоль магистральных улиц.

С января 2024 года впервые заключены трехлетние договоры на содержание дворов. Они охватывают санитарную очистку, ремонт элементов благоустройства и уход за зелеными зонами.

Ранее конкурсы по содержанию дворов и улиц проводились раз в год, и подрядным организациям было невыгодно приобретать дорогостоящую спецтехнику. Это было связано с опасениями, что в следующем году они могут не победить в тендере, что сделало бы такие инвестиции неоправданными.

В связи с этим по поручению Ерболата Досаева для улучшения качества и оперативности проведения работ по уборке города с 2024 года проводятся конкурсы с заключением трехлетних договоров с условием ежегодной индексации финансирования. Эта мера позволит создать более предсказуемую и устойчивую рабочую среду для развития подрядных организаций. Кроме того, нововведение позволит избежать простоя в уборке из-за отсутствия подрядчиков в период проведения конкурсных процедур. В свою очередь подрядные организации смогут планировать расходы на приобретение техники и расширение штата сотрудников.

Сегодня в Алматы санитарная очистка охватывает 24 млн кв. м территории; 2318 улиц протяженностью 2777 км; 1304 км тротуаров и 1167 км арыков. Также ежедневно осуществляется уборка 4020 дворов в восьми районах города.

"Для обслуживания 4020 дворовых территорий и 24 млн кв. метров улично-дорожной сети в бюджете 2025 года предусмотрено 27 млрд тенге с ростом на 10% по сравнению с 2024 годом", – сказал Ерболат Досаев.

Также в 2023-2024 годах для парка "Алматы тазалық" закуплена 141 единица техники, в 2025 году планируется закупить еще 32 единицы техники. Работа "Алматы тазалық" в 2025 году будет сфокусирована на уборке магистральных улиц.

Кроме того, в городе активно внедряются новые подходы к озеленению. В 2023-2024 годах высажено более 643 тыс. зеленых насаждений, а до 2030 года согласно утвержденной Дорожной карте планируется посадить 2,5 млн деревьев и кустарников.

Фото: акимат Алматы

Одним из ключевых направлений для улучшения состояния зеленого фонда стало внедрение систем капельного орошения и автополива. В 2023 году охвачено 500 тыс. деревьев (200 км капельного орошения), в 2024 году добавлено еще 110 км для 220 тыс. деревьев. В 2025 году планируется установить 120 км капельного орошения и 168 км автополива, что обеспечит уход за 240 тыс. деревьев.

С 2025 года планируется начать массовую посадку крупномерных саженцев: 23 тыс. деревьев высотой более 4 метров и 4 тыс. деревьев высотой более 6 метров.

Кроме того, в городе будет применяться трехъярусное озеленение, включающее газоны и цветники (первый ярус), кустарники и декоративные растения (второй ярус), а также крупномерные деревья (третий ярус). Это позволит значительно увеличить зеленый полог и создать уютную среду для горожан.

Также аким рассказал, что в Алматы продолжается успешная реализация программы "Бюджет народного участия". За последние три года реализовано 938 проектов на сумму 39,1 млрд тенге, в том числе в 2024 году – 18,8 млрд тенге. На 2025 год в бюджете предусматривается 17,1 млрд тенге.

Как отметил в ходе своего выступления Ерболат Досаев, программа "Бюджет народного участия" стала эффективным инструментом реализации идей и пожеланий горожан, и акимат Алматы намерен поддерживать ее развитие.

Отметим, что по предложениям алматинцев в рамках программы были благоустроены дворовые территории, детские и спортивные площадки, созданы новые общественные пространства, пешеходные зоны, проведены линии наружного освещения.

Кроме того, на сессии маслихата аким рассказал, какие меры будут предприняты в Алматы по усилению сейсмической безопасности.