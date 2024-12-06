Депозиты с фиксированной и плавающей ставкой вознаграждения: что важно знать

Казахстанцы знакомы с депозитами с фиксированной ставкой вознаграждения, которые позволяют получать твердую доходность. По мере развития депозитного рынка появляются новые продукты. И одним из них являются депозиты с плавающей ставкой вознаграждения, сообщает Zakon.kz.

Как отметили в АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов", такие депозиты имеют ряд важных особенностей.

Главная особенность – уровень доходности по депозитам с плавающей ставкой не является фиксированным и может меняться в течение срока вклада.

"Плавающая ставка определяется как сумма двух составляющих: базового показателя и процентного спреда. В качестве базового показателя может выступать, например, базовая ставка Национального банка или официальный показатель инфляции. Величина процентного спреда фиксируется банком при заключении договора и не подлежит изменению. В свою очередь фактическое значение базового показателя (например, базовой ставки, инфляции) может меняться в течение срока вклада. Соответственно, для депозитов с плавающей ставкой уровень доходности не является постоянным – например, если в течение срока вклада значение базового показателя снизится, то ставка вознаграждения также будет меняться в сторону понижения", – рассказали в КФГД.

Если рассматривать депозиты с фиксированной ставкой , то банк не вправе в одностороннем порядке изменять процентную ставку в течение срока вклада, за исключением случаев ее повышения. Когда договором предусмотрена автоматическая пролонгация, банк также может изменить ставку вознаграждения при продлении договора.

"Подобные особенности могут остаться незамеченными вкладчиками при просмотре рекламы и описания вкладов на сайтах банков. При продвижении своих продуктов банки не акцентируют внимание клиентов на потенциальных рисках. Детали вклада могут быть представлены в сносках или мелким шрифтом и поэтому не привлекают внимания вкладчиков, хотя напрямую влияют на доходность вклада. В первую очередь внимание вкладчиков обращено на текущую высокую процентную ставку, которая актуальна на дату размещения рекламы или дату заключения договора вклада, но может быть изменена впоследствии", – отметили в ведомстве.

С августа 2024 года по инициативе Казахстанского фонда гарантирования депозитов и финансового регулятора введены требования для банков раскрывать ключевую информацию по вкладам в табличной, удобной к восприятию форме и крупным шрифтом. Такой подход позволяет концентрировать внимание вкладчиков на максимальной сумме гарантии по депозиту, на виде и валюте вклада, процентной ставке и условиях выплаты вознаграждения, условиях и ограничениях изъятия средств с депозита и на пролонгации.

Эта информация указывается в заявлении или ином документе, подписываемом клиентом при заключении договора банковского вклада или договора банковского счета, в том числе в электронном виде, начиная с первой страницы.

"В случае открытия вклада онлайн или в мобильном приложении следует не просто проставить "галочку", соглашаясь с условиями депозита, необходимо загрузить форму подписываемого документа и ознакомиться с ним. Понимание условий депозита поможет осознанно принять решение о размещении сбережений", – советуют в КФГД и настоятельно рекомендуют вкладчикам внимательно изучать условия договора банковского вклада или общего договора-оферты до открытия депозита.

Ранее в КФГД подробно рассказали о вступивших в силу поправках в законодательство о гарантировании депозитов.