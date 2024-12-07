Как изменятся цены на услуги связи в Казахстане, рассказали в Минцифры

В Министерстве цифрового развития сделали заявление по поводу стоимости услуг связи в Казахстане, сообщает Zakon.kz.

В ведомстве отметили, что цены останутся неизменными до конца 2024 года.

"В результате обсуждения с операторами связи удалось договориться о сохранении текущего уровня тарифов на услуги связи до конца 2024 года", – пояснили в пресс-службе министерства.

В Минцифры подчеркнули, что инициатива направлена на поддержку граждан и бизнеса, для которых стабильная стоимость связи является важным условием доступности цифровых услуг. Операторы выразили готовность пойти навстречу государственным усилиям и зафиксировать действующие тарифы, несмотря на экономические вызовы.

В ведомстве отметили, что продолжат внимательно следить за соблюдением обязательств и предпринимать шаги для дальнейшего развития телекоммуникационной инфраструктуры страны.

Ранее министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Жаслан Мадиев в кулуарах Мажилиса 17 октября 2024 года рассказал, могут ли в Казахстане создать свою социальную сеть.