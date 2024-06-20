Субсидировать услуги связи на сельхозобъектах будут в Казахстане

Министерство цифрового развития разработало проект Правил субсидирования услуг связи сельскохозяйственных и промышленных объектов с целью внедрения цифровых технологий, сообщает Zakon.kz.

Проект разработан в целях реализации поправок в некоторые законодательные акты РК по вопросам связи, цифровизации, улучшения инвестиционного климата и исключения излишней законодательной регламентации, принятых в мае текущего года.

В пояснительной записке говорится, что внедрение современных технологий позволит оптимизировать производственные процессы, повысить эффективность использования ресурсов, качество и безопасность продукции сельского хозяйства и промышленности.

Документом предусмотрено субсидирование объектов сельскохозяйственных товаропроизводителей и предприятий обрабатывающей промышленности услугами связи с целью внедрения цифровых технологий, необходимых для отраслей сельского хозяйства и промышленности.

В перечень субсидируемых услуг связи включены:

услуги индивидуального доступа к сети интернет по спутниковой связи до 4 Мбит/сек;

услуги индивидуального доступа к сети интернет по спутниковой связи от 2 Мбит/с до 8 Мбит/сек;

услуги индивидуального доступа к сети интернет по радиорелейным линиям связи до 20 Мбит/сек.

Субсидированию подлежат услуги связи следующих субъектов:

субъектов малого предпринимательства, в том числе субъектов микропредпринимательства;

зарегистрированы на территории Казахстана;

находящиеся за пределами населенного пункта;

активно развивающийся бизнес (активным бизнесом является предприятие, которое обладает налоговыми отчислениями, не находится под арестом).

Срок субсидирования услуг связи составляет один год в количестве 300 мест.

Порядок субсидирования услуг связи

В целях формирования перечня цифровых решений уполномоченный орган направляет официальное письмо отечественным компаниям, производителям, операторам связи, интеграторам и компаниям, занимающимся развитием цифровых решений на территории республики.

Все заинтересованные компании приглашаются на предварительное обсуждение цифровых решений.

По результатам обсуждения цифровые решения попадают в перечень, который опубликовывается на веб-портале с доступом субъектов.

Заявки от субъектов, желающих получить услуги связи на предстоящий год, принимаются посредством веб-портала ежегодно с 15 сентября по 1 октября текущего года.

При заполнении заявки субъект выбирает цифровые решения из перечня, которые он самостоятельно и за собственные средства (инсталляционные работы, сервисное обслуживание, абонентские платежи и расходы, связанные с приобретением интеллектуальных и (или) автоматизированных (информационных, программных систем) развивает в зависимости от потребностей и (или) функциональных задач.

При отсутствии цифрового решения, предоставленного к выбору на веб-портале, субъект выбирает собственное цифровое решение, подходящее для развития или оптимизации отрасли.

После проверки уполномоченным органом оформляется единый реестр заявок. При превышении количества субъектов формируется резервный реестр заявок и при освобождении места в едином реестре проводится замена мест, согласно выстроенной очередности.

Как проходит конкурс операторов связи

Уполномоченный орган ежегодно размещает объявление о проведении конкурса в СМИ до начала его проведения.

Конкурс проводится открытым способом в VI квартале года, предшествующего году оказания услуг связи.

К участию в конкурсе допускаются операторы связи. При этом оператор связи и его аффилированное лицо не участвуют в конкурсе по одному лоту.

Конкурсная документация, представляемая уполномоченным органом операторам связи, содержит:

перечень лотов с зонами действия оператора связи;

техническую спецификацию об описании услуг, указанных в лотах;

проект договора о субсидировании стоимости услуг связи.

Оператор связи представляет конкурсную заявку в уполномоченный орган в бумажном виде.

Заявку на участие в конкурсе подает руководитель оператора связи или его правомочный представитель при предъявлении оформленной доверенности, удостоверяющей право действовать от имени оператора связи.

Уполномоченный орган в течение пяти календарных дней со дня окончания срока представления конкурсных заявок передает документы конкурсной комиссии.

Конкурсная комиссия изучает конкурсные заявки на предмет их полноты, наличия ошибок в расчетах, всех подписей на документах, а также проверяет правильность оформления заявок в целом.

Конкурсная комиссия путем голосования определяет победителя конкурса. По результатам конкурса уполномоченным органом издается приказ об определении оператора услуг связи на определенной территории.

В течение трех рабочих дней со дня подведения итогов конкурса уполномоченный орган письменно уведомляет победителя конкурса о том, что его конкурсная заявка признана выигравшей.

Договор о субсидировании стоимости услуг связи заключается в течение 10 рабочих дней после извещения победителя конкурса, но не позднее 31 декабря года, предшествующего году оказания услуг связи.

Порядок предоставления услуг связи

Услуги связи на указанном объекте сельскохозяйственной или промышленной отрасли предоставляются единым оператором, выигравшим конкурс.

В услугу оператора связи входят инсталляционные работы, установка опоры для телекоммуникационного оборудования, предоставление телекоммуникационного оборудования субъекту в арендное использование, настройка (поддержка) работы сервиса, предоставление услуг 20 Гб на ежемесячной основе с ограниченным ежемесячным трафиком.

Оператор связи самостоятельно проводит определение методов подачи канала связи до точки расположения клиентского блока. Все расходы, связанные с первичной оценкой, выездом специалистов, несет оператор связи, не взимая дополнительных оплат от субъектов.

Субъект по итогам принятия работ от оператора связи подписывает акт приема-передачи соответствующего телекоммуникационного оборудования.

Субсидирование услуг связи продлевается на следующий календарный год при:

подаче субъектом повторного заявления;

сдаче субъектом отчетных документов по развитию цифровых решений на предприятии;

предоставлении отчета за оказанные услуги связи оператором связи.

Подтверждением получения услуг связи, а также подключения цифрового сервиса на предприятии, является акт выполненных работ и договор компаний на реализацию цифрового решения.

Разработчики отмечают, что принятие проекта не предполагает отрицательных социально-экономических и/или правовых последствий, а также положения проекта не влияют на обеспечение национальной безопасности.

Проект размещен на портале "Открытые НПА" для публичного обсуждения до 3 июля 2024 года.

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