Совершил сделки под угрозой: бизнесмен обвинил в рейдерстве известного спортсмена

Бизнесмен Икрам Абдукаримов обвинил в рейдерском захвате спортсмена и в прошлом депутата Мажилиса Серика Конакбаева. Предприниматель заявил, что в течение последних трех лет его незаконно лишили источников дохода и имущества, сообщает Zakon.kz.

Икрам Абдукаримов, выступая перед журналистами на пресс-конференции в Астане, заявил, что Серик Конакбаев, будучи его отчимом, сперва разрушил его деловую репутацию, испортил внутрисемейные отношения, а потом, пользуясь своим авторитетом, совершил процедуры рейдерства. В результате действий Конакбаева у семьи Абдукаримовых было отобрано 30% доли ТОО "Petroprox", право на доходы от ТОО "SSM Ойл" и ТОО "Petroprox", а также 33% ТОО "ZST Qazaqstan", рассказал Икрам Абдукаримов.

В начале 2020 года, по словам предпринимателя, мать попросила его возглавить компанию ТОО "SSM Ойл". А ближе к декабрю 2021 года у него начались разногласия с Конакбаевым и последний инициировал его увольнение с должности директора.

"Он также инициировал два иска о прекращении моих полномочий по доверительному управлению и признании недействительным договора дарения 30% доли в ТОО "Petroprox". Одновременно, по надуманным основаниям, обвиняя меня в хищении его доли, а также командировочных денег компании, начал уголовное преследование. Угрожая уголовным делом, заставил переписать доли в ТОО "ZST Qazaqstan" на своих дочерей. В 2023 году он уговорил мою мать переписать долю в ТОО "SSM Ойл" на его ТОО "K-Global Invest", – добавил Абдукаримов.

Он заявил, что в течение всего 2022 года и первого полугодия 2023 года находился сначала под следствием и в СИЗО, был осужден судом первой инстанции, но в июне 2023 года был оправдан апелляционной коллегией.

"Я обратился в гражданский суд, требуя признать недействительным договор дарения доли в ТОО "ZST Qaqastan". Решением СМЭС Алматинской области от 27 августа 2024 года мой иск удовлетворен, а 21 ноября 2024 года данное решение вступило в силу после апелляционного рассмотрения. Согласно этим судебным актам, Конакбаев С. К. реализовал свою угрозу, обратившись в правоохранительные органы с необоснованным обвинением. И я совершил сделки под угрозой и страхом быть осужденным, лишиться свободы, запятнать честь, деловую репутацию в деловой среде, а также фактически находился под психическим воздействием со стороны Конакбаева", – подчеркнул Икрам Абдукаримов.

По его словам, на основании данного судебного решения он 4 декабря обратился к прокурору города Алматы с жалобой на отмену постановления о прекращении уголовного дела.

"Сегодня, несмотря на подтверждение моей невиновности, а также незаконного изъятия наших компаний, уже на протяжении почти целого года возврата имущества не происходит. Ранее состоявшиеся в экономическом суде Алматы решения я прошу пересмотреть путем внесения председателем Верховного суда представления. Но судьи гражданской коллегии не хотят поддерживать мои законные требования, рассматривая мои ходатайства на протяжении 10 месяцев", – констатирует Абдукаримов.

Юрист Мурат Кудеринов рассказал, что уже почти год со своим клиентом добивается удовлетворения двух ходатайств в Верховном суде. В одном случае они просят внести представление на судебный акт, которым необоснованно прекращено доверительное управление Икрама в двух компаниях.

"В основе оспариваемых судебных актов лежат те же обстоятельства, что были основанием для уголовного преследования, но в дальнейшем они признаны необоснованными оправдательным приговором. В части ТОО "Petroprox" весь размер убытков – более 700 млн тенге, признан недоказанным со стороны апелляционной коллегии Алматинского городского суда, но тем не менее решение оставили в силе и в этой части", – говорит юрист.

В другом случае они просят внести представление на судебный акт по гражданскому делу, которым утверждено медиативное соглашение без участия Икрама. Как следствие, такое соглашение стало основанием для лишения его доли в ТОО "Petroprox".

"В оспариваемом судебном акте и медиативных соглашениях в числе участников процесса Икрама нет, и на тот момент он был собственником доли в компании. То есть, суд в Алматы утвердил медиативное соглашение, приняв решение в отношении имущества лица, которое не было привлечено к делу вообще никак. Поэтому Икрам обратился к президенту с просьбой взять на контроль дело о рейдерстве, а также рассмотрение Верховным судом повторных ходатайств на пересмотр оспариваемых судебных актов", – резюмировал Кудеринов.